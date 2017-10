Megújult a ravatalozó Kópházán

A temetőben térköveztünk, új közkutat hoztunk létre, s kibővítettük a ravatalozót – említi Grubits Ferenc. Fotó: Magasi

– Idén sikeres pályázatok révén jelentős fejlesztéseket valósítottunk meg. Ilyen például a megújult és kibővített ravatalozó, amelyet mindenszentek napján adunk át – közölte a település polgármestere, Grubits Ferenc.A ravatalozó külső-belső terét mintegy ötven négyzetméterrel megnövelték, s jelentősen bővítették a székek számát is. Így egy végső búcsúztatás alkalmával nemcsak a gyászoló családtagoknak jut ülőhely, hanem többeknek is. Új vizesblokkot is kialakítottak, s immár közkút áll a sírkert közepén. Térköves út szolgálja az elhunyt szeretteikre emlékezőket, s kerítést is emeltek a temető köré. A beruházások összköltsége közel 14 millió forint volt. Az egészet kormánytámogatásból valósították meg, önrész-kötelezettség nélkül.

Huszonnégymillió forintból pedig a Gagarin és a Jurisics utca csapadékvíz-elvezető árkát fedték be. Mintegy kilencszáz méterről van szó, ezáltal bővültek a parkolási lehetőségek.– A kegytemplom előtti részt tizennégy parkolóval kiegészített, igényes térré változtattuk, 12 milliós fejlesztéssel – folytatta a polgármester. – Bibinje horvát testvérközségünktől ember nagyságú Szent Rókus-szobrot kapunk ajándékba, amelyet majd a tér közepére állítunk fel. A teret is a csodatévő ferences rendi szerzetesről, Szent Rókusról fogjuk elnevezni. Kópházának régen volt egy Szent Rókus-szobra, de a műalkotás a kommunizmusnak esett áldozatul. A kegytemplomhoz kapcsolódó hír, hogy a győri püspökség hatmillió forintos felajánlásából befejeződött a páratlan értékű, XVII. századból való orgona rekonstrukciója. Szent Márton napján szenteljük fel.