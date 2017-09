Megújult a nővérszálló Sopronban

A rendelkezésre álló 83,71 millió forintból korszerűsítették az energetikai rendszert. Ezzel nemcsak az épület fűtése vált hatékonyabbá, hanem javult a bent lakók komfortérzete is. Az 1980-as években épült nővérszállóban 46 lakóegység található, melyek a kórház alkalmazásában álló orvosok és szakdolgozók részére biztosítanak kedvezményes elhelyezést.

Az 1990-ben történt tetőtéri bővítésen és kisebb állagmegőrző javításokon kívül átfogó felújításra 2017-ig nem nyílt lehetőség. A mostani beruházás elsődleges célja az épület hőveszteségének csökkentése volt. Utólagosan szigetelték a külső falakat, valamint a lapos tető hő- és vízszigetelése és az elavult nyílászárók cseréje is megtörtént. Egy 28,6 kW teljesítményű napelemes rendszer is kiépült, amely 106 db napelemből áll. A kivitelezési munkák szeptember második hetében fejeződtek be.