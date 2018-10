Megújul a Lackner-iskola Sopronban

– Megkezdődött az intézmények felújítása, ennek első állomása a Lackner Kristóf Általános Iskola – jelentette be pénteken az intézmény udvarán tartott sajtótájékoztatóján Fodor Tamás polgármester. A mintegy háromszázötven- millió forintos fejlesztés komfortosabbá teszi az intézményt; a tornaterem kivételével mindenütt újra cserélik a nyílászárókat (a tornateremben ez már korábban megtörtént), hőszigeteléssel látjá el a homlokzatot és a tetőt. Utóbbi vízszigetelést is kap, és egy hetvenkét darabból álló napelemrendszert.

Fotó: Magasi Dávid

Korszerűsítik a fűtést, új radiátorokat szerelnek fel hőszabályozó szeleppel. Kialakítanak akadálymentes vizesblokkot is és rámpát építenek a bejárathoz.– A családok éve van, az önkormányzatnak is fontosak a gyerekek. A Lackner-iskola diákjai hamarosan megújult épületbe jöhetnek tanulni – hangsúlyozta Simon István alpolgármester. Forrás Béla igazgató kollégái és főleg a gyerekek nevében is beszélt, amikor öszönetet mondott a felújításért. Nagyon ráfért az épületre a korszerűsítés, számukra öröm, hogy a beruházások sora épp náluk kezdődik.A Jereván-program sikerét fűzte még a sajtótájékoztató mondanivalójához Tóth Éva épviselő, aki szerint az együtt- mű ödésnek öszönhető, hogy megújultak a lakótelep útjai, bölcsődéi, az óvodá , a szolgáltatóház és a parkolókat is bővítetté . A program folytatódik – tette még hozzá.