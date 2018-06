Megújítja a pszichiátriai betegek ellátását Bécs

A Landstraßén található szociálpszichiátriai ambulancia nappali centruma. © PID / Christian Jobst

Az új koncepcióval többek között a könnyen hozzáférhető, minőségi, helyi ambuláns ellátásra, a megbélyegzés feloldására és a folytonosságra helyezik a hangsúlyt. Külön odafigyelnek a gyerekekre, az idősekre és a kismamákra.Mivel a társadalom egyre többet foglalkozik a lélek egészségével, ráadásul Bécs népessége egyszerre fiatalodik és öregedik el – új kihívások elé állítva a pszichoszociális ellátást –, az osztrák főváros 2015 közepén Pszichiátriai és Pszichoszomatikus Betegellátási Terv kidolgozásával bízta meg a Kórházszövetséget és a Bécsi Pszichoszociális Szolgálatot. Ennek célja, hogy Bécs fel tudjon készülni a demográfiai változásokból is adódó kihívásokra. Vagyis bővíteni tudja gyermek- és ifjúságpszichiátriai kínálatát, illetve erőforrásokat tudjon átcsoportosítani az időskorral járó pszichés megbetegedések – mint például a demencia – kezelésére.A Pszichiátriai és Pszichoszomatikus Betegellátási Tervet egy több terület szakértőiből valamint betegekből és azok hozzátartozóiból álló csapat dolgozta ki, megvalósítása 2018 végén kezdődik. Az új koncepció kulcsszavai a regionalitás, az igény szerinti ellátás, az ambuláns kezelés előtérbe helyezése a kórházi tartózkodással szemben, az ellátás folytonossának biztosítása, a lelki egészség integrálása az orvosi alapellátásba, a betegek megbélyegzésének feloldása, a participáció (a betegek bevonása a kezelésüket érintő döntésekbe), minőségi és könnyen elérhető ellátás, valamint az erőforrások megfelelő elosztása, a hatékonyság és a gazdaságosság.Ennek megfelelően – és a Bécsi Kórházi Koncepcióval összhangban – az osztrák fővárost a jövőben három nagy régióra osztják a pszichiátriai és pszichoszomatikus betegállátás szempontjából. A felnőttek számára régiónként két helyen lesz pszichiátriai fekvőbeteg-ellátás és minden kórházban legalább egy pszichiátriai ambulanciát és nappali kórházat alakítanak ki. Ez Bécs-szerte hat kórházi osztályt és nyolc ambulanciát jelent, gyerekek esetében pedig három fekvőbeteg-ellátó osztályt és hat ambulanciát. A Kórházszövetség minden kórházában lesz pszichiátriai betegfelvételi ambulancia, ahol huszonnégyórás sürgősségi osztály is működik majd.Az új Betegellátási Terv megvalósíthatóságát és hatékonyságát 2019 és 2021 közepe között egy-egy kísérleti projekttel tesztelik. Amennyiben a koncepció sikeres, egész Bécsben bevezetik, amennyiben nem, tovább alakítják és tesztelik – szakértők, betegek és hozzátartozók bevonásával.Az egyik legsürgetőbb feladat jelenleg a gyermek- és ifjúságpszichiátriai ellátás kapacitásának bővítése. 2018-ban a Hietzingi Kórház gyermekpszichiátriai osztályát további 15 férőhellyel bővítik, 2019-ben pedig megkezdődhet a gyógyítás a most épülő Északi Kórház gyermekpszichiátriájának 24 ágyán is. Ezen kívül kidolgoznak egy koncepciót arra is, miként lehet gördülékenyebbé tenni a fiatal felnőttek számára az átmenetet a gyermek- és ifjúságpszichiátriai ellátásból a felnőttellátásba, hogy ez ne jelentsen törést a kezelésükben, és ne vezessen annak megszakításához.Külön figyelmet fordítanak a terhesség alatti és a gyermek születését követő pszichiátriai megbetegedésekre: az AKH négy mama-baba pszichiátriai egysége mellé további hatot hoznak létre a Kórházszövetség egyik kórházában. Itt ambulancia is működik majd, ahol kifejezetten a szülés utáni lelki problémákkal foglalkoznak majd.