Megtisztították a köztereket a Jereván lakótelepen - Köszönet a Jereván BMX-eseinek! - Fotók

Az előző évek gyakorlata szerint idén is megszervezte tavaszi szemétszedési akcióját a Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzata, amely idén éppen a Föld napjára esett.A tavaszi sikeres együttműködésre is alapozva, a Jereván lakótelepen működő, GYSEV Sopron BMX Sportegyesület tagsága, szülőkkel és szimpatizánsokkal együtt vállalta, hogy összeszedi a lakótelepen a köztéren található hulladékot.A takarítást, amelyen részt vettek a részönkormányzat képviselői is a BMX-pálya környékén kezdték.Tóth Éva, a Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzat elnöke, önkormányzati képviselő elmondta: hosszú évek óta szervezi meg és támogatja évenkénti rendszerességgel a köztéri hulladékgyűjtést a részönkormányzat, vagy országos akciókhoz kapcsolódva, vagy más alkalmakkor, önkéntesek részvételével.A GYSEV Sopron BMX Sportegyesület tagsága és támogatói köre immár másodszor vállalta a hétvégi szemétszedést a lakótelepen, amiért elsősorban köszönet jár az egyesületnek.A jó hangulatú akció sikere a Jereván lakótelepen működő civil egyesületekre, közösségekre jellemző együttműködést, közösségi felelősségérzetet is jól mutatja. A Jereván lakótelepen működőegyesületek, intézmények, közösségek között mindig is jellemző volt az összefogás, az egymásratalálás a közösségi ügyek szolgálatában, ami példamutató.Sportegyesületek, szervezetek, intézmények, nyugdíjasklub mindig partnerei a részönkormányzatnak amikor a közösség, a városrész érdekében összefogásra van szükség, és természetesen fordítva is érvényes ez: a részönkormányzat - amelynek három önkormányzati képviselő is tagja: Tóth Éva mellett, Csiszár Ákos és dr. Magas László is -, fontosnak tartja a helyben működő szervezetek, közösségek kéréseit, véleményét, javaslatait, és ami a ugyanennyire fontos: a jövőben pedig még hangsúlyosabban a szükséges fejlesztések véghezvitelét a lakótelepen, amelynek zöldövezeti területei, természeti környezete különleges és egyedi.