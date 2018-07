Megszabadulhat a katétertől a fertődi nő

– Csak három osztályt jártam iskolába, anyám nemigen törődött velünk. Szolnok megyében közmunkásként dolgoztam, majd kőműves párommal tizenkét évvel ezelőtt úgy határoztunk, hogy a nyugati térségben próbálunk szerencsét. Páromnak sikerült is elhelyezkednie az építőiparban, nekem azonban csak a betegségek jöttek. Fertődön havi ötven-hatvanezret fizetünk az albérletért és a rezsiért, s a házat úgy kaptuk meg a tulajdonostól, hogy emellett tartsuk is karban – részletezte Erzsike.

Egy fizetésből persze nagyon nehéz megélni, pláne úgy, hogy nekem esélyem sem maradt munkavállalásra: különféle egészségügyi gondjaim következtében katéteres vagyok, s hát ki vesz fel ilyen munkaerőt? Viszont az egyik vizsgálatkor az orvos azt mondta, Budapesten lehetőség van egy speciális műtétre, ami kiválthatná a katétert. Ennek nagyon örülnék, mivel ezáltal esélyem nyílna a munkavállalásra. Bármilyet, csak hogy egy kicsit fellélegezzünk."

Kovács Jánosné soha nem gondolta volna, hogy egyszer ilyen komoly anyagi segítségben részesül.

Az asszony megsegítésére az ottani családsegítő hívta fel szerkesztőségünk figyelmét.– A helyi önkormányzat is igen emberséges – folytatta Kovács Jánosné.

Havonta lakhatási támogatással segítenek bennünket, télen pedig tűzifával. Több alkalommal élelmiszercsomaggal is megleptek minket"

- sorolta. – Most pedig lépéseket tehetünk a budapesti operáció felé. Hálás szívvel gondolok a Kisalföld Jóakarat hídja alapítványát támogató olvasókra, akiknek önzetlen jóságát ezúton is nagyon köszönöm. Soha nem gondoltam volna, hogy én is részesülök egyszer ilyen szép anyagi támogatásban – mondta meghatottan Kovács Jánosné.