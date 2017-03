Megrovás a férfinak, aki lekönyökölte a polgármestert Nagycenken

Ivánkovics Ottó: Ha csak öt és fél év múlva is, de győzött az igazság.

Jogerősen a napokban zárult le az a büntetőper, amelyet 2011-ben indított Ivánkovics Ottó akkori nagycenki polgármester. A vádlottat megrovásban részesítette a bíróság.– Erkölcsi igazságtételnek érzem, hogy ha hosszú évek múltán is, de győzött az igazság. A bíróság másodfokon is kimondta, nem lehet büntetlenül tettlegességre ragadtatnia magát egy embernek – mondta Ivánkovics Ottó, aki Nagycenk polgármestere volt 2006 és 2011 ősze között. A történtekről 2011. augusztus 27-én számoltunk be: a nagycenki polgármestert az egyik képviselő-testületi ülésről távozva az illető könyökével mellkason, majd állon vágta. Megjegyzendő, hogy ezt megelőzően személyiségjogi pert nyert ellene Ivánkovics Ottó. Ez az ügy is végül a bíróságon fejeződött be.