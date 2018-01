Megölte 7 hónapos kislányát egy nő Fertőendréden - "Olyan szép baba volt"

Érzelmek nélkül beszélt a múltjáról N. Marietta: a mélyszegénységről, amibe beleszületett. Az alkoholista apáról, a pszichiátriai beteg anyjáról, aki egyedül nevelte. A gyulai bárról, ahová az éhség és a szegénység vitte, s amely az első lépcsőfok volt ahhoz, ami aztán lett: prostituált Svájcban. A gyermeke megölésével vádolt asszony akkor sírta el magát először a tárgyalóteremben, amikor volt párja azt mondta róla: anyaként Marietta jól bánt a gyerekkel és szerinte szerette is a babát.A megrázó esetről – amely jelenleg már a vádirati tényállás – többször írtunk; sokan biztosan emlékeznek is rá: N. Marietta 2016 augusztusában költözött második gyermekével Fertőendrédre. (Az elsőt testvére neveli Budapesten, s a kisfiú már ahhoz a családhoz kötődik, nem az anyjához.) A vád állítja – tanúk elmondására alapozva –, hogy N. Marietta gyakran fogyasztott alkoholt, gyermekét esetenként elhanyagolta, s amikor ivott, türelmetlen volt a síró gyerekkel.A végzetes napon reggeltől estig egyedül volt otthon, és ezalatt többször vett be nyugtatót, amelyből délutánig legalább 8 darabot elfogyasztott. A délutáni órákban a gyermeke sírni kezdett etetés közben, ezért legalább három alkalommal megütötte a fejét és nagy erővel, hosszasan rázta a 7 hónapos csecsemőt, aki röviddel ezután életét vesztette.Vallomást tett a vádlott (ahogy írtuk, szinte érzelmek nélkül), az élettárs és a két szomszéd is. Az anya tagadta az alkoholizmusát, egyszer-egyszer ivott, ezt elismerte. A gyerek nem sírt sokszor, mondja, s az nem is idegesítette. A bíróság próbálta beszerezni azokat a papírokat, amelyek alátámasztják N. Marietta állítását, hogy ő deklaráltan pszichés beteg, s ezért szedett folyamatosan erre való gyógyszereket. Ilyen orvosi papírokat ugyanakkor nem találtak.A tragédia napján addig számára ismeretlen, postán érkező antidepresszáns pirulákat vett be N. Marietta, valószínűleg ezért van a „filmszakadás". Ő legalábbis váltig állítja, hogy nem emlékszik semmire, nem tudja, mi történt azokban az órákban vele és a kislányával. S ha az őt nem épp jó színben feltüntető szomszédok (tanúként) úgy festik le, mint aki csak ült rezzenéstelen arccal a halott csecsemője mellett, az csak bizonyíték arra, amit mond: nem volt tudatánál.Két megrázó pillanatot tartogatott a tegnapi, első tárgyalási nap. Mikor dr. Habony János tanácsvezető bíró azt kérdezte a vádlottól, hogy „Ez a gyerek belefért a maga életébe?", N. Marietta így felelt: „Bele, tejes egészében. Felelősséget éreztem iránta. Volt három abortuszom és egy verés utáni vetélésem korábban. És igen: őt is el akartam először vetetni. De túl voltam a tizenkettedik héten, amikor orvoshoz mentem. Azt mondták, már nem lehet. Onnantól nekem ő ajándék volt. Szüléskor ki kellett venni Svájcban a méhemet, mert nem állt el a vérzés. Két napig kómában feküdtem. Tudtam, hogy több gyerekem emiatt már nem lehet. A fiam a nővéremet jobban szereti, a kislányom maradt utolsó esélynek, hogy anya legyek."Két megrázó pillanatot mondtunk, a másik nem az anyáé volt, hanem a szomszédban élő tanúé, aki négy gyermekét nevelte fel, s bár volt véleménye a vádlottról, hajlandó volt neki többször segíteni – leginkább a kicsi baba miatt. Őérte szaladtak át akkor is, amikor a munkából hazatérő élettárs észrevette, hogy a hasra fektetett kislány háta „nem mozog úgy, ahogy szokott". A tanú elsírta magát a tárgyalóteremben, amikor a drámát felidézte:„Az akkor még négyéves kislányom nagyon szeretett volna átmenni Kendrához, ebéd után könyörgött is ezért. De vendégeket vártunk aznap estére, főznöm kellett, mondtam, hogy nem tudtok most együtt játszani... Aztán hívtak, menjek, mert nagy baj van. Beléptem, láttam őket. Mit csináltál? – kérdeztem Mariettát. „Semmit, alszik, pihen" – mondta. Én megsimítottam a kicsi kezét. Halott volt már. Olyan kis szép gyerek volt. Állandóam mosolyogott..."N. Marietta nem ismeri el felelősségét gyermeke halálában, ennek ellenére minősített emberöléssel vádolják. Az első tárgyalási nap négy órán át tartott, s az anya talán észre sem vette, de kislányát egyszer sem szólította a nevén.Dr. Habony János bíró a helyszínen készült fotókon mutatja, hogy valaki átrendezte a szobát közvetlenül az eset után. De ki? És miért? 