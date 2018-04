Megkezdődött Sopronkövesden a tűzoltóőrs építése - fotók

A most folyó beruházás egy Európai Uniós projekt, a „Tűzoltóőrsök kialakítása – Könnyűszerkezetes őrsök (Sásd, Letenye, Kiskunmajsa, Sopronkövesd) nevű projekt keretében valósul meg.Csütörtökön a katasztrófavédelmi igazgatóság bejárást szervezett Sopronkövesden.Báner Attila tűzoltó ezredes, igazgatóhelyettes a rendezvényen megköszönte a település polgármesterének a területet, amelyen megkezdődhettek az építési munkálatok. Az ezredes elmondta, hogy a nyolcszáz négyzetméteres telken egy földszintes, 207 négyzetméteres főépület épült, amely magában foglalja majd az összes szükséges helyiséget. Egy gépjárműfecskendő és legénysége fog itt szolgálni 24/48 órás munkarendben.A szertár mellett, az ő munkájukat szolgáló iroda, raktár, öltöző, közös helyiség, konyha és hálóhelyiség is lesz az épületben. A tervezéskor az energiahatékonyság is fontos szempont volt, így napelemek biztosítják majd a villamosáram egy részét.Az igazgatóhelyettes kiemelte, hogy az őrs létrejöttével a környező tizenhét településen a korábbinál gyorsabban megkezdődhet a tűzoltói beavatkozás, így csökkenthető a bekövetkező kár mértéke, nő a lakosság élet - és vagyonbiztonsága.Fülöp Zoltán, Sopronkövesd polgármestere elmondta, hogy örül annak, hogy településükön a rendőrőrs mellett egy katasztrófavédelmi őrs is létesül, hiszen a helyiek és a környéken lakók ezáltal még nagyobb biztonságban lesznek. Mivel a tűzoltó gépjárműfecskendő a jövőben a Liliom utcán fog közlekedni, az önkormányzat betervezte az útburkolat kiszélesítését és megerősítését.A sopronkövesdi őrs létrejöttével a környező tizenhét település, több mint kettőszázötven négyzetkilométeres területén, mintegy tizenkétezer emberhez ér korábban a tűzoltói segítség.