Megjelent a soproni KDNP történéseinek képes naptára - fotók

A tavalyi első „próbakiadást" követően, idén is kiadta 2017-es évre szóló asztali naptárát a KDNP Soproni Szervezete, amelynek a Történések 2016-ban összefoglaló címet adta – tudósít a firtl.sopron.hu Az igényesen szerkesztett asztali naptár a helyi KDNP legfontosabb eseményeinek fotóit tartalmazza, illetve azok egy részét, közösségi rendezvények, előadások, KDNP-s szervezésű találkozók fotóit.Amolyan fényképes éves beszámoló a kiadvány, amelyben – többek között - helyet kap Semjén Zsol t miniszterelnök-helyettes, pártelnök soproni látogatása, és több, Firtl Mátyás a térség választott országgyűlési képviselőjének rangos, nemzetközi, országos és helyi közéleti eseményen való részvétele, parlamenti és bizottsági munkáját is dokumentáló fotói. Mindezek között Firtl Mátyás által az országgyűlési határozatban is jegyzett Széchenyi 225. jubileumi év rangos és a legnagyobb magyar szellemiségéhez méltó, nagycenki eseményei.A naptárban helyet kapnak még továbbá a KDNP országos politikusainak Sopronban szervezett programjai, a rendelkezésre álló, 52 héthez kapcsolódó terjedelmi korlátok között. Így a képes híradás az országos, KDNP-politikusok soproni és Sopron környéki programjainak képes krónikájában szerepel Rétvári Bence államtitkár Családi Vállalkozások Konferenciáján tartott soproni előadása, Soltész Miklós államtitkárnak a kópházi felújított templomok ünnepén való részvétele, Aradszky András fertődi avatóünnepségen, Vejkey Imrének a nagycenki Széchenyi ünnepségen készült fotója.A 2017. évi asztali naptárral kíván a KDNP tagságának áldott ünnepeket és boldog új évet a soproni KDNP Szervezete, amelynek elnöksége a naptár egy-egy példányát az évzáró ünnepségen adta át tagságának.A KDNP történéseinek képes naptára