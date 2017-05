Megint felmarták az aszfaltot Kópházánál: torlódás a 84-esen - Dugó van a 85-ösön is Farádnál

Ön is a dugóban ül? Várjuk fotóit ide: tudosito@kisalfold.hu

A 14-es főút Győr átkelési szakaszán az 1-es km-nél a négy sávból két sávot lezártak, mert új csomópontot építenek. Irányonként egy-egy sáv járható, gyakori a torlódás.A 84-es főúton, Kópháza közelében a 113-as km-ben tengelysúly mérő berendezést telepítenek. 7.00 órától 16.00 óráig a fél útpályát lezárják, jelzőőrök irányítják a forgalmat. Napközben torlódásokra készüljenek!A 85-ös főúton, Farádnál a 31-es km-nél az M85-ös csomópontját építik, útszűkület és sebességkorlátozás van érvényben.Szárföld közelében a 35-ös km-nél csomópontot építenek. Az útszűkületnél esetenként a fél útpályát is lezárják.Kópházánál ismét dühösek az autósok: a sávokon felváltva haladhatnak a járművek, mivel megint felmarták a 84-es főút burkolatát. Úgy tudjuk, a műszaki ellenőrzések szerint nem sikerült tökéletesre a 84-es főút aszfaltburkolatának május 17-i javítása annál a szakasznál, ahol a digitális tengelysúly-mérő berendezés szenzorai várják a beépítést. Ezért a kivitelezők újból felmarták a burkolatot, ezúttal nem hatvan méteren, hanem az egész, 480 méteres szakaszon. A főúton ezért megint torlódásra kell számítani!A Kisalföld legutóbb május 18-án írt arról, hogy a Magyar Közút speciális kontrollja kiszúrt a tengelysúlymérő miatt újonnan elkészített útszakaszon egy hibás burkolati szeletet. Azon a részen a határértéket meghaladó – léptékét tekintve ugyanakkor kicsiny – "hullámot" találtak a burkolaton. Ezt vezetés közben a személyautók sofőrjei nem is érzik, mégis befolyásolhatja a tengelysúlymérés valós eredményeit. Emiatt – akkor – hatvan méter hosszan fel kellett marni a főút Sopron felé vezető sávját, hogy elvégezhessék a technológiai burkolatjavítást. Az akkor elvégzett munkák speciális ellenőrzése újólag is megállapította, még mindig szükséges a korrigálás. Információink szerint szerdán már aszfaltozzák a utat, a pluszköltségek pedig a kivitelezőt terhelik. Értesüléseink szerint ennek az új rétegnek az ellenőrzését követően fognak hozzá a szenzorok beépítéséhez. A főúton március óta zajlanak a tengelysúlymérő berendezéssel kapcsolatos útépítési munkák. (Előzmény: Forronganak a torlódás miatt, Kisalföld, 2017. március 18.)A 84-es főúton Kópházánál útépítés miatt egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom. Mindkét irányban 500 m-es a kocsisor - írja az Útinform.