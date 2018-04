Meggyűrűzött gólyák érkeztek Afrikából a Fertő-Hanság Nemzeti Parkba

Tavaly fészkelőként Kisfaludon látták a meggyűrűzött gólyát, idén is visszaérkezett már. Fotó: Dr. Hadarics Tibor

Lebontották a kéményt, köröztek a gólyák



Egy nagycenki állatbarát hívta fel a figyelmünket arra, hogy a házuktól nem messze lévő, több évtizedes múltú gólyafészek nincs többé: az a kémény, amelyen volt, rossz állapotba került, újra kellett rakni. A kémény elkészült, de a gólyafészek nem került vissza rá. Az ott lakott gólyák a napokban megérkeztek hosszú útjukról, s csak zavarodottan köröztek az utca felett, nem lelték a fészküket. Mit lehet ilyenkor tenni? A nemzeti park illetékesétől megtudtuk, hogy a gólyák fészekrakására továbbra is alkalmas a korábbi hely, 3–4 nap alatt nagyjából meg is épül az új fészek, a gólyák ezzel a tudással bújnak ki a tojásból. A főként villanyoszlopokra és helyenként a kéményekre felszerelt fészektartók az áramszolgáltatás biztonságát, illetve a kémény rendeltetésszerű használatát hivatottak biztosítani. Ez esetben is felajánlotta a nemzeti park a segítséget, de a ház lakói nem éltek a lehetőséggel.

– Sorra érkeznek megyénkbe a gólyák Afrikából, téli tartózkodási helyükről. Öröm, ha közöttük olyanokat találunk, amelyeket meggyűrűztek. Több ilyen gólyára is leltünk a minap: az egyiket a németországi Oettingenben jelölték még 2008-ban. Először 2011-ben Kónyban láttuk, akkor még nem költött, de tavaly Győrsövényházán már fiókát is nevelt. A másik a vitnyédi fészekben nevelődött, ott gyűrűztük meg – közölte Pellinger Attila, a Fertő–Hanság Nemzeti Park természetmegőrzési osztályvezetője. – Tavaly találtuk meg fészkelőként Kisfaludon, s idén is visszaérkezett már. Érdekessége, hogy 2014 áprilisának végén Szombathelyen látták fészekben, június végén pedig Csákváron. A harmadik – szintén német gyűrűs – példányt Gyórón fényképeztük le. Még nincs ismert magyarországi előfordulása, most várjuk a hiddeensee-i gyűrűzőközpontból az adatait. Még egy titokzatos gólyát is észleltünk: régi, nagyon kopott alumínium jelölőgyűrű volt a lábán, feliratának csak egy részét sikerült kisilabizálni. Valószínűleg Csehországból származik, reméljük, sikerül pontosan beazonosítani.A szakemberek minél többet szeretnének megtudni a gólyák vonulási útvonaláról, viselkedéséről, élettartamáról, pár- és területhűségéről, élőhely-választásáról. Ehhez jó támpontot biztosít a madarak azonosíthatósága, a gyűrűzés. A fiókákat pár hetes korukban látják el ezzel, az adatsor távcsővel viszonylag könnyen leolvasható. Amely gólya tavaly látta meg a napvilágot, az idén nem, csak jövőre tér vissza Afrikából. A szülők azonban újra felnevelnek majd egy újabb fészekaljnyi fiókát a régi fészkükben.– A gólyák nagy távolságokat tesznek meg vándorlásuk során. Januárban egy Darnózseliben költő, meggyűrűzött madarat találtak sérülten Dél-Afrikában. Ez pontosan 9003 kilométeres távnak felelt meg, ez tartja az országos rekordot – folytatta Pellinger Attila. – Megyénkben mintegy 230 gólyafészek található, amelynek 20–25 százaléka marad üresen. Lakói vagy a vonulás során pusztultak el, vagy a környező magasfeszültségű vezetéksor valamelyik oszlopán szenvedtek halálos áramütést. Az üresen maradó fészkekre gyakran akad új lakó, valamelyik fiatal gólyapár alapít családot benne. Megyénkben a gólyák száma – évről évre – ötszáz körülire tehető.