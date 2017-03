Megalakult egy új turisztikai cég Sopronban

Megalakult a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., az az állami projektcég, amely a Modern Városok Program keretén belül Sopron és a Fertő-part idegenforgalmi beruházásait intézi majd. Mint ismert, mintegy 60 milliárd forint állami támogatást kap a város és a tópart a fejlesztésekre, ezeknek a beruházásoknak a szervezése és koordinálása lesz az új társaság feladata.



A hivatalos bejegyzés szerint a cég központja a soproni Új utca 4. lesz, vezérigazgatója pedig Kárpáti Béla.

Kárpáti Béla neve többszörösen is ismert lehet olvasóink számára: a fertőszentmiklósi négygyermekes családapa az elnöke a Nagycsaládosok Országos Egyesülete soproni térségi tagszervezetének, a Fertőszentmiklósi Községszépítő Egyesületnek, az Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanácsnak, a KDNP soproni alapszervezeténél pedig alelnök, így mint a környék társadalmi életében aktív ember, már többször szerepelt a Kisalföld hasábjain.



Többször beszámoltunk már arról, mi mindent korszerűsítenek a hatvanmilliárdból. A Lővereket, a Fertő-partot, a belvárost. A tóparti strand szabadtéri medencével, turisztikai és rekreációs szolgáltatásokkal bővül. A világörökségi területen komplett vízisport-létesítmény jön létre a Fertő partján, többek között egy modern kikötő.

Lesznek szállodák, a Lőverekben új uszoda, nemzeti konferencia-központ épül, miközben az utakat is rendbe teszik.



A belvárosban már meg is kezdődött a felújítás, ami közmű-rekonstrukciót, burkolatcseréket és a paloták felújítását tartalmazza többek között, új intézmények, például múzeumok létrehozásával.