Még idén sima lesz a burkolat Sopronban a Makó utcában

A járda egész szélességében húzódó hézagok 1984 óta bosszantják a környékbelieket. Most ígéretet kaptak a javításra. Fotó: Magasi

– Az első lakók egyikeként 1984 óta élek a Makó utcában, ugyanabban a háztömbben. A házunk előtti járda állapota már az átadáskor, 1984-ben is ilyen siralmasan nézett ki, mint most. A környékbeliek a közel három és fél évtized során sem tudták ezt a hiányosságot megszokni – fogalmazott Kovács Gergely. – Nem tudom, azóta hányan buktak fel, hány édesanyának okozott gondot a babakocsi áttolása a burkolathibákon, s hány egyéb kellemetlenség forrása. Akkor ezt még betudhattuk „az átkos rendszernek", de azóta eltelt 34 év. Örömünkre a Jereván-lakótelepen az elmúlt időszakban komoly útfejlesztések valósultak meg. Nemcsak a főutak – mint a IV. László király vagy a Teleki Pál utca –, hanem a járdák is megújultak, azokat kiszélesítették, kerékpársávokkal látták el. Tavaly értük meg először azt, hogy 33 év után, a Makó utca páratlan oldalán is kialakítottak szilárd burkolatú autóparkolót: addig csapadékos időben sártengeren át lehetett csak megközelíteni a járműveket. Bízunk abban, hogy a Jereván-lakótelep előrelépése az érintett háztömbök előtti problémás szakaszokat is megoldja.– A babakocsi nagyokat zökken a hézagoknál. Van egy ötéves kislányunk is, aki szeret biciklizni. Gyakran féltem őt, nehogy nagy esés legyen a vége a huppanók miatt – teszi hozzá a gyesen lévő édesanya, Anikó. – Jó lenne, ha felújítanák a kritikus részeket.A városházán megtudtuk, hogy a Makó utca hibás járdafelületeinek kijavítását már megrendelték, így az várhatóan még az idén elkészül.