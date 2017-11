Márton napot tartottak Sopronban - fotók

November 11-én rendhagyó módon már délelőtt is várták az érdeklődőket a Liszt Központ előtti kicsi, de lelkes Márton-vásáron. A tér különleges színfoltja volt a Máltai Szeretetszolgálattal együtt működtetett jótékonysági gyermekkabát-gyűjtőpont. Egész nap hordták a családok a kinőtt, de jó minőségű gyermek kabátokat, hogy azokat első körben a soproni rászorulóknak, illetve a kárpátaljai Csongor település közösségeinek juttathassák. Több mint 300 kabát gyűlt össze – a felajánlók a Harrer Csokoládémanufaktúra felajánlásaként egy csokigombot kaptak az alábbi köszönettel: „Szent Márton megosztotta köpönyegét a koldussal. Köszönjük, hogy Te is a nyomában jársz!"A vásárban libás finomságokat is kóstolhattak a vendégek, és megízlelhették az idei újbort is. Volt kézzel készített Márton napi lámpás, válogathattak a keresztény könyvek közül és vásárolhattak a Zsirai Fogyatékosok Otthona kézműves portékáiból is. Nagy sikere volt a Szombathelyről érkezett Szent Márton kiflinek is, ami tavaly óta népszerűsíti a javaink megosztását Márton szülővárosában – a kiflit kézbe fogva ugyanis rögtön megfelezhető!Délután a Liszt Központban játszóház és színházi programok várták a családokat. Közel 500-an voltak kíváncsiak a római katonai bemutatóra, a „Benedek apó lányaival" (vagyis az óvóképző hallgatóival) kitalált kézműves foglalkozásokra és a „lábműveskedésre": ahol a Petőfi Iskola táncosaival és libáival tanulhattak magyar lépéseket a bátrabb gyerekek és szülők. Az élő táncot élő népzene kísérte - a Figurás Banda jóvoltából.A Petőfi teremben a Kalimpa Papírszínház mesélt a gyerekeknek: Szent Márton legendáját illetve a Császár új ruháját játszották el a gyerekeknek – akik az előadás megszületését egészen közelről élhették át. A legnagyobb sikere talán mégis a párnacsatának volt: a Hempergőben térdig gázolhattak a kicsik a valódi libatollban – az orosházi Napfénytoll kft. jóvoltából.Az esti lampionos felvonulás 18:oo órakor a Bánfalvi ovisok német Márton-napi dalocskáival indult. Majd a közel félezer résztvevő a Savaria Legio római katonáinak felvezetésével a belváros utcáin át a Tűztoronyhoz vonult, ahol ezúttal egy hangzó mese formájában elevenedett meg Szent Márton legendás élete és legfőbb tanítása: a köpönyeg-megosztás szimbólumaként eközben 12 gyermekkabátból álló füzér ereszkedett le a toronyból. Ezen az estén mindenki magára vehette egy kicsit Márton palástját: megérthette és megérezhette, hogy a másokra való odafigyelés ma legalább olyan időszerű, mint Szent Márton idején.