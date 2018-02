Mártírok útja, Bánfalvi út: az idegek kereszteződése Sopronban

Egyelőre az tűnik jó megoldásnak, hogy aki teheti, kerülje el ezt a kereszteződést, ha nem akar csúcsidőben öt-tíz perceket várakozni. Fotó: Magasi

A Mártírok útjáról Ágfalva irányába, illetve a Kossuth utcáról a Mártírok útja felé közlekedők a megmondhatói, hogy a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban mennyi bosszúságot és idegeskedést okoz az ottani közlekedés. Gyakran öt-tíz percet is kell várniuk, hogy besorolhassanak. A vasúti sorompók leengedésekor kialakuló torlódások szintén dugókat okoznak. Mások arra is felhívják a figyelmet, hogy mindez mekkora légszennyezést okoz. Ezért is szorgalmazzák a kereszteződés közlekedésének észszerű megoldását, felgyorsítását.

– fordultunk Freiler László közlekedési építőmérnökhöz, aki szerint egyáltalán nem egyszerű a helyzet. Szerinte nem lenne értelme oda sem villanyrendőrt telepíteni, sem körforgalmat építeni.Ez utóbbi esetében – a sorompónál – úgy feltorlódik a Bánfalvi útról a sor, hogy bedugulna a körforgalom. Ezáltal még az a mostani lehetőség is megszűnne, hogy az álló kocsisor egy kis rést hagyjon a Bánfalvi útra menők szabad haladására. Az aluljáró a rengeteg közmű, a felüljáró pedig a településszerkezeti adottságok miatt nem jelenthet járható utat. Bonyolítja a helyzetet az ott lévő Rák-patak is.? – fordultunk a városháza illetékeseihez. Megtudtuk, közlekedési szakemberek bevonásával vizsgálják majd, hogy milyen módon lehet enyhíteni a reggeli és a délutáni torlódáson. Addig tehát a kritikus időszakokban érdemes elkerülni a kereszteződést – sok bosszúságtól óvhatjuk meg magunkat.