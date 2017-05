Már több mint 60 Kövesdi-Nagy-festmény érkezett Harkára

Szabó Károly polgármester a Kisalföldnek elmondta, cikkünk hatására az egész megyéből, sőt, Mezőkövesdről és még az USA-ból is hívták és felajánlották Kövesdi-Nagy-festményüket a tárlathoz.



– Sok képhez küldtek egy-egy történetet is, visszaemlékezést, jó szót. Ezeket is szeretnénk megjeleníteni a tárlaton – mondta lelkesen a polgármester. A jövő héten Keresztény Richarddal és Grabner József festőművésszel elkezdik a kiállítás szervezését. A nyáron jegyzékbe veszik a kölcsönkapott festményeket.