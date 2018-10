Már tíz hónapja vár a végleges nyugdíjára a soproni férfi

Tavaly nyáron a nyugdíjfolyósító soproni ügyfélszolgálatánál pontosan lediktáltam, mikor, hol és meddig dolgoztam. Egy ideig Németországban is. Mindezeket le lehet ellenőrizni. Tizennégy éves korom óta van folyamatos munkaviszonyom, mert a szakmunkásképző iskolás évek is annak számítanak. Tavaly decemberben mentem nyugdíjba"

Arányi Lajos nyugdíjelőlegét tavaly decemberben állapították meg. Közel tíz hónapja vár a végleges ellátási összeget tartalmazó határozatra. Fotó: Magasi

– kezdte történetét Arányi Lajos mohácsi születésű, húsz éve Sopronban élő tetőfedő és bádogos.– A Budapestről akkor kapott végzésben 63 ezer forint nyugdíjelőleget állapítottak meg a számomra. A levélben azt írták, hogy „a végleges ellátás megállapításához szükséges adatok beérkezése után a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a jogorvoslati tájékoztatást is tartalmazó határozatot hoz". Ez a bizonyos határozat azonban nem akar megszületni közel tíz hónap után sem, ami érzékenyen érint bennünket, mert a hozzáértők szerint nagyjából a végzésben szereplő összeg duplája járna nekem nyugdíjként.Arányi Lajos néhány hónap elteltével levélben és telefonon többször is érdeklődött Budapesten: mi kellene még ahhoz, hogy meghozzák a határozatot? Állítása szerint leveleire nem kapott választ, s telefonon sem közöltek vele semmi érdemlegeset. Meddig tart még ez a zsebbe vágó bizonytalanság?A Magyar Államkincstár égisze alatt működő nyugdíjfolyósító igazgatósághoz mi is elküldtük Arányi Lajos történetével kapcsolatos kérdéseinket. Telefonon tájékoztattak arról, hogy adatvédelmi okok miatt nem informálhatnak a soproni nyugdíjasról. Ezt követően személyhez nem kötődő kérdésekkel fordultunk hozzájuk: a nyugdíjkérelem utáni nyugdíjelőleget megállapító végzésük és a végleges összeget tartalmazó határozatuk megszületése között mennyi az átlagos átfutási idő? Milyen okai lehetnek, ha ez meghaladja a kilenc hónapot? Szeptember 6-án keltezett levelünkre azóta is várjuk a választ, mindhiába.