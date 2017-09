Már járni tanul a fiú - Máté saját birodalmat kapott Sopronban

Máté már mindennap jár iskolába, folyékonyan beszél, sőt, már járni is tanul. Szülei pedig boldogan lakták be az új lakást. Fotó: Magasi Dávid

„Szeretném megköszönni a Lapcom Média Alapítvány támogatását, az alapítványuk működéséhez hozzájáruló munkatársak, támogatók, olvasók segítségét" – írta szívmelengető levelében Kránitz Mónika, Borsodi Máté anyukája. A kisfiút mintha kicserélték volna, a mosolya beragyogja az új lakást.A családról és az akkor nyolcéves Mátéról idén áprilisban írtunk. A kisfiú alig egykilósan született, háromnapos volt, amikor agyvérzést kapott. Járni nem tud, epilepsziás, gyakran fáj a feje és csupán tízszázalékos a látása. Családja mindent megtesz érte, de egy költözés tavasszal felborította a pénzügyeiket.

– Önkormányzati bérlakásban éltünk a második emeleten. Mivel Máténak migrénes rohamai vannak, elcseréltük egy nagyobb első emeletire, ahol külön szobában besötétíthetek neki és terasz is van, ahová a nehezebb napjain levegőre vihetem. Csakhogy fel kellett újítani azt az otthont és ez, bár a férjem munkahelye, a GYSEV is segített, meghaladta anyagi erőnket. Nem készültünk el időre, két lakás bérleti díját és rezsijét fizettük, no és felújítunk, mindezt egy fizetésből – mesélte el tavasszal az anyuka. Azóta elkészült a lakás, Mónika levelet írt, mi pedig meglátogattuk Mátét új birodalmában.– A Jóakarat hídjától kapott 150 ezer forinttal, a soproni önkormányzat 300 ezer forintos hozzájárulásával, valamint a GYSEV Zrt. és a Segítség a Mosolyodért Alapítvány jelentős segítségével sikerült átköltöznünk első emeleti otthonunkba. Külön köszönjük a soproni önkormányzatnak, hogy biztosították a lakáscserét és hozzá az anyagi támogatást, illetve türelemmel kivárták az átalakítás végét. A költözéssel Máténak saját birodalmat tudtunk kialakítani, amihez egy erkély is csatlakozik, ami a kedvenc helyévé vált. Könnyebben jut el az iskolába is. Most már második osztályos a Kozmutza Flóra fejlesztőcsoportjában és nagyon-nagyon élvezi az iskolát.Sokat fejlődött az elmúlt időszakban – mondta el az anyuka, aki olvasóinknak is köszöni, hogy valóra válhatott Máté és a család álma!Mi pedig csak megerősíteni tudjuk az anyuka szavait. Máté, aki tavasszal legfeljebb csak édesanyjának mondott egy-egy szót, most csicseregve fogadott bennünket szép új szobájában, sőt, még puszit is küldött mindenkinek!