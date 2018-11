Már a karosszékből is megtervezhetik a saját temetésüket a bécsiek

Sírok a Bécsi Központi Temetőben © PID / Schaub-Walzer

Hagyományos vagy természetközeli, urnás vagy koporsós temetés, koszorú vagy csokor – ilyen és hasonló kérdésekre kell választ adnia annak, aki a Bécsi Temetkezési Vállalat új, online temetkezési kalkulátora segítségével szeretné megtervezni a saját vagy az elhunyt hozzátartozója temetését.Így nemcsak az garantált, hogy ha eljön az idő, a végső búcsú minden apró részletében megfelel az elhunyt elképzeléseinek, de a költségeket is kézben lehet tartani. A kalkulátor ugyanis a koporsó vagy a koszorú kiválasztása után rögtön annak az árát is megmutatja.Aki nem tud dönteni, annak természetesen arra is lehetősége van, hogy online időpontot foglaljon a temetkezési vállalat valamelyik ügyfélszolgálatán.A temetéskalkulátor november 1-jétől érhető el a Bécsi Temetkezési Vállalat honlapján.