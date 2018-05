Majális Sopronban: utcabált is tartottak a kempingben - fotók

A színes kavalkád igen vonzónak bizonyult: gyerekes családok, fiatalok és idősek sokasága érezte-érzi jól magát a szabadban. A zenés, táncos műsorok mellett vidámpark, mutatványosok sora, kézműves kirakodóvásár igazi forgatagot jelentett. A kilátogatók természetesen nem maradnak étlen-szomjan, a vendéglátók igényes kínálata közül válogathatnak.A jó hangulatot utcabálok is emelték, s ma, május elsején is lesz egy. De előtte 14 órakor a Dirty Dance Sopron; 15 órakor a SopRock Akrobatikus Rock and Roll Klub; 15.30-kor a Pendelyes Néptáncegyüttes; 16 órakor a Boka Gábor Bábszínház; 17-kor a Brass Line Fúvós Együttes szórakoztatja a közönséget. A Continental Show Band 18.30-kor kezdődő utcabálját 20.30-kor - a tervek szerint - tűzijáték szakítja meg, de 9-kor folytatódik a jókedv, tánc, és vigasság...