Magyar-osztrák üzleti kapcsolatépítő kiállítás és vásár nyílt Sopronban - fotók

„Regio Sourcing Sopron 2018"elnevezéssel magyar-osztrák üzleti kapcsolatépítő kiállítás és vásár nyitotta meg kapuit a Liszt-központban szerdán.A csütörtökön is 10-17 óráig nyitva tartó rendezvényt új kezdeményezésként a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara szervezte osztrák partner kamarákkal, üzleti kapcsolatépítést célul kitűzve.A vásár fő súlypontjai a kis- és középvállalkozások helyzetbe hozása, az érintett vállalkozások üzleti kapcsolatainak segítése, az innovációk, termékek és szolgáltatások bemutatása, kínálati szövetségek kialakítása.A rendezvényen egyedülálló lehetőség nyílik mind a hasonló területen, mind a kifejezetten más területeken működő magyar, illetve osztrák vállalkozásokkal történő tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre.Az összesen nyolcvanegy kiállító az osztrák-magyar határtérség gazdaságának rendkívül széles vertikumát fedi le. Gyártók vagy éppen szolgáltatók, cégmérettől függetlenül, remek alkalmat látnak a bemutatkozásra ezen az ingyenes lehetőségen. A vállalkozások mellett szakmai szervezetek, szövetségek is szerepelnek a résztvevők között, akik az együttműködési formákról, tapasztalatokról és jó gyakorlatokról adnak bővebb felvilágosítást. Ugyanígy a határ két oldalán működő tanácsadó, szolgáltató cégek is jelen lesznek, akik akár osztrák vállalkozások magyarországi, vagy magyar vállalkozások ausztriai piacra lépésében, erősítésében tudnak közreműködni.A megnyitón köszöntőt mondott Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a MKIK alelnöke; Barcza Attila önkormányzati képviselő, tanácsnok és Herbert Spitzer, a Hartberg Wirtschaftskammer elnöke.