Magdi néni meggyógyult, a pozitív hozzáállás szerinte ragadós

Horváth Istvánné szerint gyógyulni is könnyebb, ha az úton nem egyedül jár az ember. Fotó: Magasi

– Tudja, kedves, éppen akkor olyan változások voltak az életemben, ami lelkileg eléggé megviselt. Bevallom, későn mentem el orvoshoz, de amikor kimondták a szörnyű diagnózist, az mégsem taglózott le. Azt mondtam magamban; egész életemben tenyerén hordozott az Úristen, mit akarok még? – mondja mosolyogva Horváth Istvánné három évvel a betegség megjelenése után. Lendületesen, kedvesen beszél, nyoma sincsrajta a megpróbáltatásoknak, azt mondja, mindent fegyelmezetten végigcsinált; a műtétet, a fertőzés miatti hosszúra nyúlt kezeléseket, a kemoterápiát.– Hosszú órákat töltöttem kórházi folyosókon, láttam, tapasztaltam, beszélgettem és átéltem magam is sok mindent. Meggyőződésem – és sok újat valószínűleg nem mondok ezzel –, hogy a gyógyulás is fejben dől el. Azok a sorstársaim például, akiket kísérőjük a széltől is óvott és mindent megtettek helyettük, mindig elesettebbek voltak... Érti, ugye? Nem szabad a betegségtudatot erősíteni! – szól Magdi néni első tanácsa.A daganatos betegségek sok esetben még mindig tabunak számítanak, pedig szinte minden család érintett. Horváth Istvánné úgy gondolja, a sorstársak sokat segíthetnének egymásnak tanáccsal, jó szóval. Gyakran már az is gyógyító hatású, ha a beteg kibeszélheti magából a nyomasztó gondolatait. S kinek legegyszerűbb elmondani a fájó gondokat, ha nem egy hasonló problémával küzdőnek... Már csak ezért is Magdi néni felépülése után kereste a lehetőségeket, a találkozási pontokat daganatos betegekkel. De nem talált...– Én mindig szorongó, aggódó ember voltam, a pohár félig üres volt, nem pedig félig tele. A betegség viszont fordulatot hozott az életemben, pozitív, optimista asszony lettem. Szeretném, ha más is így élhetné át ezt a kórt és nem ijedne meg. Együtt könnyebb – vélekedik Horváth Istvánné, aki vállalná egy klub szervezését.– Először csak beülnénk egy kávéházba, hogy kiderülhessen, van-e egyáltalán igény a közösségre. Ha bebizonyosodik, hogy van, keresnék bérelhető helyiséget, szakembereket is felkérnék, hogy segítsenek. A cél, hogy a pozitív hozzáállás átragadjon az emberekre. Szívesen megteszem az első lépéseket – fogalmazott Magdi néni, akit a csatlakozni kívánók elérhetnek a 951-564-es soproni telefonon vagy a 06-70/263-6312-es mobilszámon.