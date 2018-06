M85-ös útépítés Sopronig - Látványosan alakul a nyomvonal

Az M85-ös gyorsforgalmi út építését megelőző feltárások eredményeként Nagycenk határában egy őskori telepre és két temetőrészletre bukkantak a régészek – adta tudtul a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A nyomvonalba eső területen feltárt közel harminc régebbi sír a középső bronzkor, míg másik hét temetkezés a kora vaskor időszakára datálható. A halottak mellé edényeket, ékszereket temettek, két sírban pedig egy bronzból készült tőr és egy valószínűleg jogarként értelmezhető bronztárgy jelezte, hogy a halottak az ide temetkező közösség kiemelkedő személyei lehettek. A leleteket a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum szakemberei dolgozzák fel.



De nemcsak a régészek dolgoznak; az útépítő erőgépek látványos munkát végeznek több helyen is. Ezekről részletesen is kérdeztük a NIF-et.



– A kivitelezés négy építési szakaszon folyik Farádtól a Sopron–Fertőrákos csomópontig. A nyomvonalon jelenleg a régészeti megelőző feltárások vannak folyamatban, illetve zajlik a munkaterület tűzszerészeti átvizsgálása és robbanószerkezet-mentesítése, a Nagylózs és a Sopron-kelet csomópont közötti harmadik építési szakaszon pedig már elindultak a bozótirtási, fakivágási és a humuszolási munkák is – tudatta a cég kommunikációs munkatársa.



A 171 milliárd forintos beruházás egyike azon fejlesztéseknek, amelyek teljes egészében hazai forrásból valósulnak meg. Az 57,45 kilométer hosszú szakaszon hét külön szintű csomópont, 45 úgynevezett hídmű- tárgy,két, az autóutat és a vasutat egyszerre keresztező vadátjáró épül, valamint egy pár komplex és két pár egyszerű pihenő létesül Babótnál, Fertőszentmiklósnál és Kópházánál. Nagycenken új üzemmérnökségi telep is épül. A beruházás során 16,89 kilométer országos közúti korrekció és új nyomvonalon vezetett út, illetve 134,5 kilométer hosszú vadvédő kerítés létesül. A környéken élők komfortérzetének javítása érdekében három kilométeren zajvédő falat is építenek.



A kétszer kétsávos út a Farádig elkészült M85-ös gyorsforgalmi utat meghosszabbítva biztosítja a régió és Sopron elérhetőségét. Régóta vágyunk rá, hogy 110 km/h sebességgel haladhassanak az országnak ebben a szegletében is az autók. Ennél is fontosabb talán, hogy az M85-ös megvalósulásával tizenhét település tehermentesül az átmenő forgalom alól.