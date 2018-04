Luxus álom-lakást Sopronból 50 millióért - fotók

Az ingatlan adatai



Ár: 49.900.000 Ft

Lakás típusa: Téglalakás

Alapterület: 94 nm

Szobák száma: 3

Ingatlan állapota: Kiváló

Fűtés típusa: Gázfűtés

A hangulatos barokk Fő tér szomszédságában lévő társasházban álló ingatlan szemmel láthatólag a magyar borok rajongóinak otthona jelenleg. Hogy mi erre a bizonyíték? Mutatjuk! Ráadásul egy Polska drukker sál is lóg a falon! Szeretjük-lakás 49,9 millióért."A 2. emeleti lakás, belső két szintes, alul konyha, előtér, wc-kézmosó és háztartási helyiség mellett egy tágas, részben magas légterű nappali-étkező található, ahonnan egy látványos, lebegő jellegű lépcső vezet a felső szintre. Itt egy dolgozó szoba, fürdő és egy hálószoba-gardrób helyezkedik el, aminek érdekessége egy működő, szabadon álló kád.A terek kialakítása nagyfokú kreativitást mutat és e mellett az egész lakásra a mai modern, letisztult elegancia jellemző, egyedi megoldásokkal fűszerezve. A teljes körű felújítás és átalakítás öt éve történt meg. Fűtése egyedi gáz-cirkó kazánnal, radiátoros hő leadással történik. A konyha minden igényt kielégítő, az összes szükséges konyhagéppel felszerelt. A felső szinten klíma is beszerelésre került. Az ingatlan riasztóval védett.A lakás tartozékát képezik a beépített bútorok és gépek, azonban a teljes berendezéssel – bútorok, berendezési tárgyak, textíliák, szőnyegek- is megvásárolható plusz 2 MFt-ért, amibe még a csúcsminőségű olasz Natuzzi bőr ülőgarnitúra is beletartozik, ami a nappali legmeghatározóbb eleme. A társasház mélygarázsában saját gépkocsi beálló vásárolható 3 MFt-ért, ami az autóval rendelkező lakóknak a belvárosban nélkülözhetetlen és egy unikum" - olvasható az