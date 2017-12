Lubics Szilvia a SopRun Sportközösség meghívására érkezik a városba

December 16-án Sopronban, a Hotel Lőverben találkozik a közönséggel a népszerű sportoló, aki nemcsak mesél a kötetről, hanem a dedikálás után közös futásra indul a soproniakkal.

Közösségben futni mindig nagy élmény – vallják a SopRun Sportközösség tagjai.

Lubics Szilviát nem kell bemutatni a futás szerelmeseinek, de talán a sport iránt kevésbé érdeklődők is hallottak már róla. Ő az a magyar fogorvosnő, aki hétszer teljesítette a Spartathlont (246 km), háromszor megnyerte, kétszer harmadik lett. Idén a „világ legkeményebb futóversenyének" nevezett Badwater Ultramarathonon is indult, s a negyedik helyen ért célba.– A Decathlon SopRun Sportközössége rendszeresen szervez közös futásokat, az egyik ilyen alkalom során jött az ötlet, hogy hívjuk meg Sopronba Szilvit – meséli Mészárosné Buzsáki Éva, a sportoljma.hu program soproni térségi projektfelelőse, a SopRun közösség vezetője. – Életútja mindenkinek motiváló lehet, nem csak futóknak érdemes meghallgatni az élménybeszámolóját.

A közönségtalálkozó december 16-án 15 órakor kezdődik a Hotel Lőver konferenciatermében, majd 17 órától közös élményfutásra indulnak az érdeklődők Lubics Szilviával. A hoteltől egy Lőver-kört tesznek meg az óramutató járásával ellentétes irányban. Az útvonalat a soproni polgárőrök biztosítják, a futókat rendőr vezeti fel, a sort a Misszió Mentőszolgálat munkatársai zárják.– A sportesemény szervezésébe számtalan soproni sportcsoport bekapcsolódott, a város, a hotel is támogatja a rendezvényt, így nemcsak a futás, hanem már maga a szervezés is egy közösségi esemény – folytatja Mészárosné Buzsáki Éva. – A dedikálás után a helyszínen átöltözési lehetőséget nem, de csomagmegőrzőt tudunk biztosítani.Azt javasoljuk, hogy aki futni is szeretne, az már arra alkalmas ruhában érkezzen. Az esemény ingyenes, viszont kérjük az előzetes regisztrációt a www.sportoljma.hu oldalon, a SopRun Sportközösségnél. Ugyanitt megtalálják a közös futások időpontját és helyszínét is.