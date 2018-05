Lőverek: építkezni csak színvonalasan! Módosított szabályok Sopronban

A térképen sárgával jelölt részekre nem épülhetnek lakások, csakis színvonalas szálláshelyek, egészségügyi vagy oktatási épületek.

Igencsak a figyelem központjába került a Lőverek, a városrészt a Modern Városok Programja is külön támogatja. Rá is fér a fejlesztés, ha ez nem is fog tetszeni mindenkinek. Azoknak a befektetőknek például biztosan nem, akik ezen a területen terveztek beruházásokat, hacsak azok nem illeszkednek az önkormányzat elképzeléseibe. A legutóbbi közgyűlés például éppen azért módosította a Lőverek szabályozási tervét, hogy a városrészben csak a minőségi turizmust szolgáló szálláshelyek épülhessenek. Nyilvánvalóvá tették: nem akarnak ide sem munkásszállót – pedig már van –, sem olcsó és igénytelen turistamotelt.Az építési szabályok szigorítása a Lőverek úgynevezett különleges felhasználású területeire terjed ki. A minőség és a színvonal előírás lett, s ettől nemcsak a turizmus megfelelő hatását várják, hanem gazdaságélénkítő következményt, no és adóbevételt is. Az érintett területeken – amelyek egy része magántulajdonban van, köztük olyan is akad, ami eladó –, ezentúl csak oktatóközpont, kórház, szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő, vendéglátóegység épülhet, a külön megjelölt részekben pedig csakis szálláshelyek lehetnek.