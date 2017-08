Liszt-rapszódiára indultak útnak Harkáról

A harkai startnál kicsi és nagy, profi és amatőr is figyel és vigyáz a másikra.

A tizennegyedik Liszt Ferenc Kerékpártúrát a hagyományoknak megfelelően Szabó Károly harkai polgármester intésére, Liszt Ferenc rapszódiájának hangjaira indították tegnap délelőtt. A rekkenő hőség sem vette el a kerekezők kedvét a túrától, a többség már tisztában volt vele, hogy ez a vasárnap többről szól, mint a kilométerek leküzdéséről.

Több mint túra

730 résztvevő tette meg a tizennegyedik Liszt Ferenc Kerékpártúrát a hagyományoknak megfelelően.

– Hétszázhuszonöten regisztráltak, hárman futva csatlakoztak hozzánk, ketten pedig görkorcsolyával. A többség persze kerékpárral jött – mondta két tennivaló közt a főszervező, Papp Attila. Mint mindig, a résztvevők ezúttal is megkoszorúzták Liszt Ferenc doborjáni szülőházát, visszatérve Harkára pedig estig élvezhették a műsorokat.– Szinte a kezdetektől itt vagyunk minden évben a gyerekekkel együtt – mondta el még a start előtt Andor Károly, aki ezúttal feleségével, Zsófival és hétéves kisfiával, Áronnal érkezett. Áron büszkén mesélte, hogy már négyévesen letekerte a távot, most pedig alig várja, hogy induljon a menet. Szülei elmondták, őket nem a megfelelni vágyás vagy a teljesítmény hozza minden évben a túrára. Szeretnek kerékpározni, jó ez a közösség, s mindig hangulatos napot teremtenek a szervezők.Így volt ez az idén is. A regisztrálókat ebéd, koncertek sora várta a túra után a harkai sportpályán.