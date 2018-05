Licisták évfordulós élőláncot alkottak Sopronban

Háromszázhatvanan fogták egymás vállát, szimbolizálva az összetartást, kötődésüket a Líceumhoz. Fotó: Nagy Gabi

Az egyik leglátványosabb programelem volt az az élőlánc, amit az intézmény volt és jelenlegi diákjai alkottak egymás vállát fogva az evangélikus templom és az iskola között. Háromszázhatvanan ölelkeztek össze, szimbolizálva az összetartást, a generációk kötődését az iskolához és egymáshoz. Az élőláncot regisztrálták, így hivatalosan is magyarországi rekord született.Az évforduló kapcsán mutatták be a Líceumi olvasókönyv című kötetet is, ami személyes hangvételben ad összefoglalót a nagy múltú iskola történeteiből és eredményeiből. A kötet a Líceumban hozzáférhető.