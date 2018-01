Lézerszemészeti klinika nyílt Sopronban

A soproni Dr. Tóka család neve talán sokak számára cseng ismerősen a városban, hiszen a család három generáción át 60 éve foglalkozik a soproniak gyógyításával. A sikeres fogászati kezelések mellett idén a szemészet fejlesztésére helyezik a hangsúlyt, reagálva az egyre növekvő piaci igényekre.



Az új klinikán nemcsak a szemüveg elhagyása érdekében végzett műtéteket lehet megtalálni, hanem külön nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy teljeskörű diagnosztikával rendelkezzenek, így a meglévő és várható szembetegségeket nagy biztonsággal tudják felismerni és a kezelésre javaslatot adni.



Három nagy értékű lézerrel különböző kezeléseket tudnak elvégezni. Legfontosabb, hogy egy Femtoszekundum lézerrel a szemet századmilliméteres pontossággal tudják műteni akár egy szürkehályog miatti szemlencse cseréről legyen szó, vagy az időskori alkalmazkodó képesség elvesztése miatt kell speciális szemlencsét beültetni, vagy a beteg egyszerűen el akarja hagyni a szemüvegét, kontaktlencséjét és szabadon akar látni.



A diagnosztikai, tervező és a műtétet végző vagy segítő készülékek egy rendszerbe vannak kötve, követik a szem akaratlan pici mozgásait és eddig elképzelhetetlen biztonságot adnak a kezelést végző orvos kezébe a rutin műtétek és a különleges, nehezebb műtétek alatt is. Femtoszekundum lézer, Excimer lézer, YAG lézer. Ezek a különleges szavak fantasztikus technológiát takarnak.



A fejlesztésekhez három kiváló szakember Sopron, Győr, Szombathely intézetvezető főorvosai adták nevüket és tudásukat: dr. Cseke István, dr. Pesztenlehrer Norbert, dr. Bátor György nevei fémjelzik a kezeléseket.



A csütörtöki átadón Fodor Tamás, Sopron polgármestere és Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is részt vett.