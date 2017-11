Lezajlott az idei első nyílt nap a Simonyi Károly Karon Sopronban

Becsléseink szerint ma már évente legalább két-háromszor annyi hallgatót tudna felvenni a piac a Simonyi Karról, mint ahányan végeznek. Az ágazat fellendült, a megszaporodó feladatokhoz komplex tudással rendelkező szakembereket keresnek a vállalatok. A piaci előnyünk pont ebben rejlik: a tervezéstől a kivitelezésen keresztül a gyártástechnológiáig és a folyamatmérnöki feladatokig komplex oktatási rendszerben gondolkozunk

Idei első nyílt napját tartotta a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara november 15-én Sopronban, ezzel segítve a pályaválasztás előtt álló középiskolás diákokat döntésük meghozatalában. A rendezvényen több mint százan vettek részt, az ország egész területéről érkeztek fiatalok és szüleik egyaránt - áll a Soproni Egyetem lapunknak megküldött közleményében.Hamarosan eljön a 2018. évi egyetemi felvételi jelentkezések határideje. A soproni Egyetem nyílt napokon várja a szakok iránt érdeklődőket, elsőként a Simonyi Károly Kar bemutatkozására került sor.A kari nyílt napot Dr. Alpár Tibor dékán nyitotta meg, majd bemutatta az egyetemet, hangsúlyozva: a Kar különösen színes képzési palettával várja a műszaki, művészeti, informatikai érdeklődésű fiatalokat, nem csak országosan egyedülálló, de az országban először Sopronban indított nagy múltú szakokkal is.– mondta a dékán, és kiemelte: mivel a hallgatók már tanulmányaik során bekapcsolódhatnak oktatóik mellett a szakmai és projektmunkákba, ezért a tanulmányi idő végeztével olyan szaktudással fognak rendelkezni az ifjú mérnökök, amellyel biztos állás várja őket az iparban. A tapasztalatok alapján a Sopronban végzett hallgatók iránt nő a kereslet, így diplomájuk megszerzése után gond nélkül el tudnak helyezkedni bármely hazai vagy nemzetközi vállalatnál.Dr. Magoss Endre oktatási dékánhelyettes a felvételi eljárás menetével és a felvételi tudnivalókkal ismertette meg az érdeklődőket.A délelőtti program keretében Dr. Kocsis Zoltán tolmácsolásában mutatkoztak be a faipari mérnöki és mechatronikai mérnöki duális képzések is, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek a diákok körében, hiszen már az első naptól kezdve nem csak szakmai gyakorlatot, de rendszeres pénzkereseti lehetőséget is biztosítanak az azokra felvételt nyert hallgatóknak.Szmuta Veronika, a Hallgatói Önkormányzat elnöke az UNESCO által is jegyzett, Selmeci hagyományokon alapuló legendás soproni diákéletről beszélt, majd délután a mutatkoztak be a művészeti, informatikai és műszaki képzések. A szakok betekintést engedtek mindennapi munkájukba, így előadásokra, nyitott gyakorlatokra és laborlátogatásokra is lehetősége nyílt azoknak, akik részt vettek az ország egyetlen faipari felsőoktatási intézményének nyílt napján.A központi egyetemi jelentkezési határidő február 15-e. Akik lemaradtak a nyílt napról, 2018. január 10-én még pótolhatják: e napon ismét várják a pályaválasztás előtt álló fiatalokat a Kar munkatársai.