Levélben kívánt boldog karácsonyt a rendőröknek egy soproni kisfiú

A Soproni Rendőrkapitányságra egy karácsonyi képeslapot hozott a posta december 22-én. Feladója az a Mészáros Martin Maximus volt, aki már tavaly is kedves üzenetet küldött a Sopronban szolgáló rendőröknek -

A kisfiú idén is boldog karácsonyt kívánt a rendőrkapitányság dolgozóinak, továbbá biztosította őket, hogy még mindig ők a kedvencei. Üzenetében elmondta azt is, hogy ő is szokott ,,rendőr ruhában" kimenni a városba, az egyenruhások pedig meglátogatták és szaván fogták.Martin beülhetett az egyik új szolgálati autóba, amivel körbevitték a városban, így együtt ,,járőrözhetett" a hivatásosokkal. Az izgalmas nap végén hasznos baleset-megelőzési célú ajándékokat adtak át a tiszteletbeli kollégának.