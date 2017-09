Leszállás közben rosszul lett a pilóta, a gép letért a kifutóról a fertőszentmiklósi gyakorlaton

A gyakorlat a résztvevők eligazításával és munkavédelmi oktatással kezdődött, majd a reptér alkalmazottja segítségével a tűzoltók helyismereti foglalkozáson vettek részt. Bejárták a hangárokat, ahol több magángépet is tároltak, egyik hangárban a kisrepülőgépek karbantartását és javítását végezték. A tűzoltók megismerték az épületek és a reptér sajátosságait, a közművek elzárásának helyeit, a vízszerzési helyeket, a mentési-menekülési, felvonulási útvonalak lehetőségeit, a veszélyforrásokat, a dolgozói létszámot.Megtudták, hogy a reptéren a forgalom változó, csak nappal fogadnak gépeket, amelyek kisgépek, általában kettő vagy négy személyesek, magán és hobby repülők, de időnként egy-egy mezőgazdasági gép is használja a kifutót. A reptér maximum huszonkét fős repülőt tud fogadni, a kifutópálya hossza egy kilométer hosszú. Két hangár között benzinkút is található, amely háromféle üzemanyagot is tartalmaz. A repülőtér tűzjelzővel rendelkezik, a létesítményre tűzoltási és műszaki mentési terv készült.A kapuvári tűzoltók a gépjárműfecskendőről védő és oltósugarat szereltek, miközben kimentették az eszméletlen pilótát. A fertőszentmiklósi és nagycenki önkéntesek a másik oldalról, a hangárok mögötti víztározóból szereltek oltó és védősugarakat, mellyel megakadályozták a tűz továbbterjedését. A feladatokat a rajok teljes védőfelszerelésben, légzőkészülékkel felszerelve hajtották végre, nagy hangsúlyt fektettek a szabályos rádióforgalmazásra. A gyakorlat kiváló alkalom volt arra, hogy a hivatásos és önkéntes egységek együtt gyakoroljanak, dolgozzanak. Az önállóan is beavatkozó önkéntes tűzoltóknak hasznos volt a helyismereti foglalkozás és a repülőtéri, illetve légi járművek tűzoltás-taktikájának megismerése, hiszen egy esetleges balesetnél, tűzesetnél ők érnek elsőként a helyszínre, s értékes perceket nyerhetnek a szakmai felkészítés és ismeretanyag által.A gyakorlatot a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat megfeleltre értékelte és a megyei főügyeleti osztályvezető ellenőrizte.A gyakorlat célja a beavatkozó erők teljesítményének felmérése, az állomány taktikai bevethetőségének szinten tartása, fejlesztése és a tapasztalatok adaptálása volt -