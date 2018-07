Lenyűgöző leleteket tártak fel Burgenlandban az autópályaépítés előtt - tárlat nyílik belőlük

Hol és meddig látható?



A tárlat a legfrissebb és a legizgalmasabb leletekből áll, a kőkori istennőtől a római vámpíron át a II. világháborúig. A kiállítás november 4-ig tekinthető meg a Landesmuseumban Burgenlandban.

– Fontosnak tartottuk, hogy ne csak a különlegességeket tegyük elérhetővé, hanem betekintést nyújtsunk a modern régészet működésébe is – mondta elöljáróban dr. Gátas József, a Kultur-Betriebe Burgenland munkatársa. – A maga nemében minden fellelt tárgy különleges és üzenetet közvetít a múltból. Burgenland – és ezzel együtt Nyugat-Magyarország – ősidők óta számos nép által lakott régió, éppen ezért leletekben is gazdag. A legrégebbről előkerült egy istennőszobor töredéke; nagyon fontos egy ékszerdarab is, amely a mai Ausztria területén talált legkorábbi megmunkált fémtárgynak tekintendő. Ugyancsak érdeklődésre tarthat számot egy háromezer éves éléskamra tartalma.– A legnagyobb szenzációt egy különleges római sír szolgáltatta. Egy tisztet szokatlanul sok sírmelléklettel temettek el, úgy tűnik, az élők minden lehetőt megtettek, hogy megakadályozzák a holtak világából való visszatérését – folytatta dr. Gátas József. – Egy nehéz ekevasat helyeztek a mellkasára, kezét, lábát összekötötték – méghozzá a csat alapján egy női övvel. A kortársak minden bizonnyal az elhunyt visszatérésétől félhettek és ez a motívum alapot adhat ahhoz a feltételezéshez, hogy klasszikus vámpírmítosszal lehet dolgunk.A legfiatalabb tárgyak a második világháború idejéből származnak: töltényhüvelyek, páncélököl, pénzérme (Reichspfennig).– S hogy mit láthatnak még az érdeklődők? Műhelyek, vallási épületek és temetők rekonstrukcióját. Betekintést nyerhetünk a régészek izgalmas munkájába is. A kiállítótér felépítése a szállításra használt dobozokra és azokra a konténerekre emlékeztet, amelyekben a régészek dolgoznak a mentőásatások során. Egy út vezeti a látogatókat lelőhelyről lelőhelyre, megtekinthetik a legszebb leleteket. Kisgyermekeseknek több állomást terveztünk, hogy a múzeumi látogatást az egész család élvezhesse. Akik Indiana Jones nyomán régészek szeretnének lenni, cserepeket áshatnak ki, edényeket rekonstruálhatnak – részletezte dr. Gátas József.