Lemondásra szólította fel a Jobbik képviselőjét a soproni polgármester

Ünneppel kezdett a közgyűlés csütörtökön. Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke a szakterületén kiválóan teljesítő, Sopronban elismertségnek örvendő dr. Varga Máriának a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díjat adta át. Az elismerés környezetvédelmi-természetvédelmi tagozatát a szelídgesztenyék betegségének kutatásával és gyógyításával érdemelte ki, amivel 1994 óta foglalkozik. Több ezer fa köszönheti neki az életét.



Hosszú tapssal köszöntötte a közgyűlés a díjazottat, a tetszésnyilvánítást aztán a csend követte: dr. Csóka Pál egykori képviselőre, a nemrég elhunyt gyerekorvosra emlékeztek a nagyteremben.



Az idén hatvanadik születésnapját ünneplő Központi Bányászati Múzeum megkapta az 1,3 millió forintot a jubileumi rendezvények szervezésére, a Soprontiszk pedig megszűnt létezni. A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. új alapra helyezheti objektumainak biztonsági őrzését, a közgyűlés hozzájárult egy közbeszerzési eljáráshoz, aminek nyertese már hosszútávon látná el a feladatot.



A korábban egy évre megbízott cég nem látta el az őrzést megfelelően. Kelemen Imre maradt továbbra is a Városfejlesztési Kft. ügyvezetője – döntött a testület.



Vörös Viktor (Új Kezdet) volt a közgyűlésen az a fáradhatatlan képviselő, aki szinte minden napirendhez kérdéseket fűzött. Megdolgoztatta a válaszadókat – meg a türelmüket is – pedig az is kiderült, hogy ugyanezeket a kérdéseket a bizottsági ülésen is feltette.



Fodor Tamás polgármester a rendes és a Sopronban már megszokott rendkívüli ülés között adott át egy információt a testületnek, előrebocsátva: ilyen még nem történt a közgyűlés történetében. Dr. Bendes Zoltán jobbikos képviselőt a Szombathelyi Törvényszék garázdaság bűntettében bűnösnek találta és 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. Egy kocsma előtti verekedés volt az előzmény, amiről annak idején a Kisalföld is beszámolt.



Bendes Zoltán nem tájékoztatta a közgyűlést a döntésről – olvasta volna a fejére a polgármester, de a képviselő nem volt a teremben. Bár a jogszabályok nem írják elő, hogy ennek következménye lenne, Fodor Tamás hangsúlyozta, a történtek miatt politikailag és erkölcsileg is alkalmatlanná vált a feladatra. „Morálisan méltatlan a képviselőségre. A közgyűlés elnökeként felszólítom, mondjon le és felszólítom a párt hely elnökét is, hogy hívja vissza" – zárta a polgármester. (Erre az MSZP helyi elnöke, Széplaki Tamás is felszólította a Jobbikot egy szerkesztőségünknek küldött közleményben.)



– Ennél sokkal összetettebb az egyébként nem kívánatos történet – mondta el a Kisalföldnek Gőbl Gábor, a Jobbik elnöke a közgyűlés szünetében. Kijelentette azt is: nem áll szándékában visszahívni képviselőtársát.

Nem lenne gazdaságos a Lenkey utcai rendelőintézet épületének felújítása, ezért a közgyűlés úgy döntött, a Selmeci utcában új egészségügyi objektumot épít, s ezért 677 millió forintos pályázatot nyújt be.



A új rendelőintézetben nyolc orvosi, öt gyermekorvosi, négy fogászati, egy iskolaegészségügyi, védőnői szolgálat és egy röntgenhelyiség kapna helyet, megfelelő számú parkolóhellyel együtt. A kétszintes épületben dolgozhat majd a bánfalvi körzet gyermekorvosa is, így a beruházás a Fenyő térre tervezett rendelő építését is kiváltja. A Kis János utcai épületet befektetők hasznosíthatják majd.