A barátoknak köszönhetően van fedél a fejük fölött és most már pénzük is a továbblépéshez. A Völcsejen leégett házból a két felnőtt és az öt gyerek november 2-án sértetlenül kijutott, de szinte mindenük odalett. A soproni Hunyadi-iskola és a barátok is segítenek, ahogy a Jóakarat hídja is.