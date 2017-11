Lámpás felvonulás - Szent Márton napot tartottak a Jerevánon - fotók

Egyik legnépszerűbb ünnepévé vált a Szent Márton nap a soproni Jereván lakótelepnek, azzal, hogy immár második alkalommal többszázan, óvodások és szüleik Szent Márton napi lámpásokkal indultak el a Trefort téri Óvodától és zarándokolnak el hosszú menetben a Fáy-iskolához. A szakképző iskola közössége jó szívvel várta a Márton napi lámpásokkal, papírlibákkal, vidám énekszóval érkező menetet, megvendégelve őket teával, libazsíros kenyérrel, pogácsával, Márton-napi enni-innivalóval.Az óvodások a Szent Márton-napi hagyományokat bemutató műsorral köszönték meg a szíves fogadtatást, és azt, hogy idén a Fáy Szakképző Iskola egy fotófalat is felállított, amely előtt minden résztvevő elkészíttethette a maga Szent Márton-napi emlékfotóját. Sopron önkormányzatát Tóth Éva és Barcza Attila képviselte, utóbbi, mint volt Fáy-s diák immár kisfiát is elhozta a legkisebbek körében is népszerű és várva várt eseményre.A Jereván lakótelep intézményeit, az itt élőket közösséggé összekovácsoló, egyben a lakótelep utcáin, terein is jó hangulatot teremtő, a hagyományaink értékét is tudatosító eseményt a Jereván lakótelep településrészi Önkormányzata is örömmel támogatja, mint minden értékteremtő, értékőrző olyan eseményt, amely által az itt élők mindennapjai és ünnepei szebbé, tartalmasabbá válnak - mondta Tóth Éva a részönkormányzat elnöke, önkormányzati képviselő, aki megköszönte a Trefort téri óvodásoknak és a Fáy-s diákoknak az idei Szent Márton-napi ünnepet.