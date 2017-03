Lakossági fórum Sopronban: tágas lesz a parkolóház, nyerésre állnak a varjak, jövőre elkészül az új óvoda

A tervező ismertette először a parkolóház terveit. A hallgatóság némán figyelt, nagy meglepetés nem érhette, hiszen a sajtó már többször bemutatta a látványterveket. Gyakorlati kérdésekkel indítottak a soproniak: kapnak-e majd kedvezményes bérletet, és ugye nem olyan szűk lesz, mint a Petőfi téri mélygarázs...? Fodor Tamás polgármester konkrét árakat még nem tudott mondani, de megnyugtatta a környék lakóit: a parkolóház nem csak a turistáknak épül, lesznek kedvezményes lehetőségek. És igen, tágas lesz.Tapsot kapott az a hozzászóló, aki megkérdezte: a parkolóház leendő illemhelyeivel nem akarják-e kiváltani a várkerületit. Mert akkor azt nyilván le lehetne bontani... De nem, a vécékre szükség van, az OTP előttit viszont növényekkel megpróbálják csinosítani.Gondoltak-e arra - jött az újabb javaslat -, hogy a hatalmas tetőn napelemeket lehetne telepíteni. Nem gondoltak. De nem is lenne gazdaságos. Az utak terheltségét pedig befolyásolni fogja, ha megépül az M85-ös. Akkor ugyanis átalakul majd a város egész közlekedési rendszere.

A Paprét átalakításával kapcsolatban a tervező sietett leszögezni, hogy a platánfák maradnak, még zöldebb lesz a megújuló Paprét. A Széchenyi tér már komplikáltabb, hiszen közlekedési csomópont és köztéri park egyben.Mi lesz a papréti varjakkal, amik bombázzák a sétálókat? Védett madarak - derült ki -, a környezetvédelmi hatóság még a fészkek leverését sem engedi. Próbál a hivatal konszenzusra jutni, de eddig a madarak állnak nyerésre. A város az Ikva-parton is rendet szeretne, de ott magánerős beruházásokra is szükség lesz.A Csengeryn a jelenlegi forgalom törtrésze lesz, ha megépül a gyorsforgalmi, kevesebb lesz az autó a Várkerületen, a Széchelyi téren is - hangsúlyozta Fodor Tamás polgármester. A hozzászólók a fákat féltették elsősorban, igyekeztek őket megnyugtatni. Tizenegy egyed viszont áldozat lesz, mégha sokkal többet ültetnek is. Nem lesznek lépcsők sem és fűből is kevesebb lesz. A burkolt felületből lesz sokkal több, ez nem mindenkinek tetszett. Milyenek lesznek a padok, a világítás, minek ennyi derékszög, térkő? Az ember nem úgy megy, mint egy vonalzó... -követték egymást a kérdések és vélemények.Az Anger rétre tervezett óvoda már este hét után került sorra. Tervezője részletesen bemutatta a négy csoportra tervezett épületet. Kiemelte, az épület a gyerekekért készül, minden az ő érdeküket szolgálja. A Bella Lajos utca és a Balfi út kereszteződésében áll majd az óvoda, amire nagy szükség van a környéken. Mikor lesz ebből valóság? - kérdezte az első hozzászóló, aztán volt, aki a tájolásra, más a megújuló energia-haználat lehetőségére vagy a Balfi utca forgalmának várható növekedésére kérdezett rá. A polgármester elárulta, idén elkezdődik, jövőre kész is lesz az óvoda, de a többi tervezett beruházás is akár "már holnap indulhat".