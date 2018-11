Kutyáktól retteg a falu Fertőrákoson - amíg nagy baj nincs, a hatóság is tehetetlen

Rendszeresen kiszabadul egy harci kutya a gazdája kertjéből, a rosszul szocializált négylábú a helyiek megkergetéséből űz sportot.



A forgalmas Fő utcán – a nemzetközi kerékpárúton – is rendszeresen feltűnik, a temetőbe látogatókat terrorizálja, gyerekeket ijesztget.



Hat fertőrákosi asszony hosszan sorolja, mi mindent kell elviselniük az eb és a panaszokkal mit sem törődő gazdája miatt.



Szóltak, kértek, könyörögtek, petíciót írtak, aláírást gyűjtöttek – de semmi sem változott. Nevüket nem szeretnék nyomtatásban látni, mert félnek. Mi lesz, ha célzottan küldi valaki rájuk vagy szeretteikre a kutyákat? Mert nem csak egy állat van a faluban, amelyet gazdái nem tanítottak meg a békés egymás mellett élés szabályaira...



– Nem merem kiengedni a gyerekeket az utcára, mindenhová elkísérjük őket, száz aláírást gyűjtöttünk már össze, szóltunk a polgármesternek, a soproni és a helyi jegyzőnek, ötéves gyereket is megtámadott, szerencsére még időben közbelépett valaki – röpködnek a panaszos mondatok. Egy nagymama meséli, unokáját pszichológushoz kell vinni, annyira megijesztette egy kutya, s nem ő az egyetlen, aki retteg...



Az asszonyok kétségbeesése nyilvánvaló, ahogy nem meglepő utolsó mondatuk sem: – Mire várunk, arra, hogy valami visszavonhatatlan történik...?



Dr. Nagy Attila, Fertőrákos jegyzője azzal kezdi, hogy a falu nem tud szerződést kötni a Sopron Holdinggal a gyepmesteri szolgáltatásokra. E meglepő tényt – meglepő, hiszen néhány kilométer a távolság – a holding is megerősítette: minden önkormányzatnak saját hatáskörben kell ellátnia a gyepmesteri feladatokat.



A Sopron Holding Zrt. a Sopron önkormányzatával kötött szerződés alapján látja el ezt a szolgálatot a város közigazgatási területén és működteti a gyepmesteri telepet. Ez utóbbi méretei és az ebek tartási költségei nem teszik lehetővé más önkormányzati területekről a begyűjtést. A befogott ebek tartása jelentős költséggel jár, a tartási idő előre nem meghatározható – tudatta érdeklődésünkre a holding.



Mit tehet mégis az önkormányzat? Fertőrákos jegyzője az általuk bejárt utat részletezi: többször hívták a gyepmestert, aki annak ellenére, hogy nem állnak szerződésben, kijön, de minden útját kiszámlázza (alkalmanként több mint ötezer forint). Csakhogy a kutya rég elmegy, mire kiér, de volt olyan is, amikor megtalálták, de nem tudták befogni. (Fizetni ez esetben is kell.)



A renitens kutyatartókat dr. Nagy Attila többször felszólította, sőt, büntetett is, egyikőjüket például már kétszer ötvenezer forintra. Ám mivel a gazdának nincs bejelentett munkahelye, a házat is csak bérli, nincs foganatja semminek. A büntetés papíron marad, a kutya meg szabadon...