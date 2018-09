KultTereK - Összművészeti térélmény a soproni belvárosban

"Óriási élmény volt az egész délután. Ennyi ember régen volt az utcákon „kulturálódni". IGAZI KULTURÁLIS FORRADALOM volt ma Sopronban. Gratulálok. Még, még, még, ennyi nem elég…" Többek között ilyen bejegyzéseket kaptunk tavaly a KultKapuK után…



Az idén a soproni belváros tereit szeretnénk különleges kulturális csemegékkel megtölteni 2018. szeptember 29-én szombaton délután.



Minden kiszélesedést TÉRként ünneplünk ezen a délutánon, sőt, még a sikátort is térnek hívjuk majd (Térszűkület). De lesz Motortér, Tánctér, Könyvtér, Mozgástér, Fegyvertér, sőt Tériszony is.



30 helyszínen kínálunk 90 féle „térélményt" a látogatóknak: régi és új soproniaknak egyaránt. Nem lesz hangos a rendezvény: bár sok helyütt szól majd zene, színpadi hangosítás csak a Petőfi téren lesz, a többi helyen bizony közel kell menni, hogy meghallhassuk és megláthassuk, mi mindennel készültek a közreműködők. Közben pedig lehet beszélgetni, ismerősökkel találkozni, … a KultTereK a nyilvános és kulturált találkozások helyszíne lesz.





A program nyitánya (amely ezúttal a soproni Petőfi Színház nyílt napja is lesz) a Szent Márk téren kezdődik: „Egy délután Velencében" alcímmel (Egy-két héttel az Egy éj Velencében premierje előtt leszünk…) Vitorlabontással kezdjük a délutánt – aznap egy igazi vitorlás horgonyoz a színház előtt (a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség jóvoltából). A szökőkútban gondolat-gondolák úsznak majd (kis papírhajók, oldalukon nemes gondolatokkal). A kültéri színpadon pedig fellépnek a Soproni Petőfi Színház művészei (Savanyú Gergely, Simon Andrea, Szolnoki Tibor, Zsadon Andrea), a Sopron Balett, a Színitanoda interaktív térjátékkal készül, 5-től pedig a Sopron Musical Band színészzenekar játszik. Bent az épületben óránként lesz kulisszajárás, a jegypénztárban pedig 10%-os bérletvásárlási kedvezmény várja az érdeklődőket. A KultTereK zárása után, aznap este színházi bál a Mediterránóban.



A város védőszentje, Szent Mihály is megjelenik a tereken: a Szent György templom belső udvarán a Szent György Lovagrend lesz a vendégünk és egy tapolcai gyűjtő jóvoltából 77 meseszép Miskakancsó is látható.





Vannak jól ismert „kultúrabarát" helyszínek: a Bányászati Múzeum udvara, a Fő tér, az Orsolya tér, a Tábornokház udvara, vagy a Cédrus – kihagyhatatlanok, de mindenhol más tartalom lesz idén! Ismét velünk lesz Szénási Ferenc karikatúrista, a Civitas Pinceszínház, Sikszai László bútortervező, vagy a Honvéd Hagyományőrzők. De sok új partner is van: a Sopron és Környéke Német Kultúregyesület a Bányászati Múzeum udvarán kínál babstercet és persze sok minden mást, a Játékláz lázas társasozásra invitál a gótikus ülőfülkékben, DJ Jokó az orsolyás gimnazistákkal tart retro sulibulit és bakelitbörzét, és az idén több mozgásművészettel foglalkozó csoport is megmutatja magát.



A gyerekeknek is kínálunk térélményeket: a Liszt teraszon a NépmesePont pont lisztes játékokkal és mesékkel készül, a Fő téren felnőtt és gyerek játszótér is lesz, de lehet kockakövön sakkozni és a Macskakő Gyermekmúzeum is tér-idő játékokkal készül erre a délutánra.





Tavaly Soproni Somlai Attila képei ihlették a programot, az ő kultikus KultKapus festményiből is láthatnak egy fél tucatnyit ezen a délutánon 2 kapualjban. Továbbra is fontos szempont, hogy a KultTereKen soproni művészekkel, egyesületekkel, soproni szorgalommal, tudással és alkotásokkal találkozhatunk. Egyetlen „messziről jött" vendégünk egy fiatal magyar designer lesz: Sághegyi Adél egy többfunkciós design utcabútorral érkezik - ez okoz majd némi „térszűkületet" a Rózsák terén.



Az is fontos szándék, hogy ezen a délutánon a város múltjáról is megtudjunk valamit: az ókori városközpont (a Forum) helyén római katonákkal lehet kockázni, a Múzeumnegyed leendő fogadóterében régi soproni utcaképeket és utcaneveket lehet majd összepárosítani, a Fő téren az Ars Historica jóvoltából pedig életre kelnek a Szentháromság barokk szobrai (Löwenburg Jakab és hitvese). Az „Elfeledett soproniak" c. kiállítás felett a zsinagóga padlásán a zsidóüldözés egyik szívszorító pillanata elevenedik meg, a 70-es-80-as évek pedig az Orsolya téren (bakeliten) pörögnek majd.





Köszönet illeti mindazokat, akik együtt dolgoznak a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft-vel, hogy ez a 30 helyszín valódi élményt nyújthasson: 4 iskola, 5 társulat, 6 zenekar, 7 tánccsoport, 8 mester és iparos, 9 intézmény, 12 cég és vállalat, 15 művész és 16 egyesület, továbbá számos utcazenész és jelmezes „térfigyelő" önkéntes dolgozik azon, hogy a KultTereK életre keljenek.



Este 18:oo-ig működik a 30 helyszín a belvárosban, de utána itt a színház előtt még lesz egy záróesemény: egy sorsolás. A TÉRTOTÓt helyesen kitöltők között értékes soproni kulturális ajándékokat sorsolunk ki (színházjegytől a vacsorameghíváson át könyvekig, és egyéb felajánlásokig, megéri velünk játszani). Mindez ingyenes program lesz! Jó Sopront!

-tették közzé a szervezők.