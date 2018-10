Különleges kiállítás nyílt a Sopronbánfalvi Kolostorban

Malgorzata Chomicz 1970-ben született Lengyelországban. Kitűnő diplomával végzett Poznań-ban a Képzőművészeti Akadémián. 1996-97-ben akadémiai gyakorlatot szerzett a lengyelországi Krakkóban a Képzőművészeti Akadémián grafika szakon. 1992 óta a Pedagógiai Intézetben dolgozik Olsztyn-ben.

20 éve tanít grafikát. 2007 óta a Warmia-i Egyetem és a Mazury Egyetem professzora Olsztynben (UWM) Lengyelországban, grafikát és a könyvművészetet tanít.



Több mint 65 egyedi kiállítást mutatott be. A Diocletianus-palota ősi falai közt, Splitben (az UNESCO világörökségi listáján szereplő épület), megrendezett kiállítása 2015 júliusában volt az egyik legfontosabb művészeti bemutatója. Több mint 270 kollektív kiállításon vett részt.



2018-ban Giorgio Marini (a firenzei Galleria Degli Uffizi rajz- és nyomdáért felelős alelnöke, jelenleg a Római Grafikai Intézet különleges projektjeinek kurátora) beválasztotta egy 12 olasz művészből álló csoportba.

Több olyan nemzetközi projekt képviselője és kurátora, mint a lengyelországi UWM Olsztyn, az olaszországi RUFA Római Képzőművészeti Akadémia, a Zágrábi Képzőművészeti Főiskola, a Képzőművészeti Akadémiája Spliten, a belgrádi Szépművészeti Akadémiája és a Ljubljanai Egyetem.



Számos nemzetközi projektben vett részt. 2018-ban felkérték, hogy részt vegyen az IGAF Nemzetközi Grafikus Művészeti Fesztiválon az indiai Indira Kala Sangeet Egyetemen, az egyetem meghívta, hogy 2019-ben legyen az intézmény vendégprofesszora.



Munkái a következő gyűjteményekben láthatóak:



Zadari-i Ősi Üveg Múzeum (Horvátország),

KulturDialog Armenien Alapítvány (Jerewan, Örményország),

Casa de Cultura Xàtiva, Valencia, (Spanyolország),

Il Museo dell'Incisione - Grafikai Design Múzeum - Aqui Terme (Olaszország),

Zágrábi Lengyel Nagykövetség,

Guido Calori San Gemini Múzeum, Sacred Art "Dom Praczki" Kielce-ben,

a Warmia és Mazury Múzeum,

az Egyiptomi Alexandriai Könyvtár,

a franciaországi Graver Maintenant - Dreux,

a Guangzhou Képzőművészeti Főiskola,

a Warmia és a Mazurai Egyetem (Lengyelország)



valamint számos magángyűjteményben világszerte (Kína, USA, Németország, Olaszország, Lengyelország, Kanada, Szlovénia, Magyarország, Svájc). Együttműködik híres galériákkal is, például Ausztráliában a "PG Printmaker Galler"-el és az Egyesült Királyságban a "Print Sol"-al. Jelenleg az olaszországi Perugiában él.

Nem csak a rangos nemzetközi díjakkal jelzett művészi pálya, de a kiállított alkotások érezhetően különleges , „kettős" világa, a vonalak, foltok, fények és árnyékok által megidézett anyagon túlit is megjelenítő képi világának sajátságos egyedisége is bizonyítja a lengyel Malgorzata Chomicz grafikusművész figyelemreméltó tehetségét.Az anyag kettősége című kiállítása, mintegy „vándorkiállításként" került a Toronygaléria után - a képek hatásának érvényesülését erősítő – Sopronbánfalvi Kolostor Noviciátus termébe azzal a nem titkolt szándékkal, hogy minél többek láthassák a különleges grafikákat, amelyeknek hatását a hely egyedisége is fokozza.Az Eszterháza Központ szervezésében megvalósult tárlaton ezúttal elsőként Magyarországon a művész Átváltozások című, a grafikáiból összeállított kisfilmjét is bemutatták, amely a különleges tereket nyitogató töltettel rendelkező grafikákat, mintegy életre keltve adott igazán különleges élményt a látogatóknak.Az eseményen Egresitné Firtl Katalin, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont ügyvezető köszöntötte az egybegyűlteket. A kiállítás anyagát Sass László, Sopron Önkormányzata Kulturális Bizottságának elnöke ajánlotta a művészetszerető közönségnek, azt követően, hogy Malgorzata Chomicz grafikusművész művészetét méltatta .A kiállítás novemberben tekinthető meg a Sopronbánfalvi Kolostor első emeleti Noviciátus termében.