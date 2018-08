Különdíjat nyertek az éjszakai futóversenyen a soproni gyermekotthon lakói

Egyedülálló panoráma, elszánt futóközösség és jótékonykodás fogadta a Várban éjjel megrendezett Generali Night Run résztvevőit szombaton.A Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gyerekek aktívan töltsék el szabadidejüket, például rendszeresen sportoljanak.A lakók közül több tinédzser most arra is vállalkozott, hogy az augusztus 4-i Generali Night Run keretében mérettesse meg magát. A Generali Biztosító Alapítványa 2011 óta támogat gyermekotthonban élő gyermekeket: Mosolyvadász programja keretében egészséges életmódot, készségfejlesztést, önismeretet és tehetségfejlesztést tanítanak országszerte sok száz hátrányos helyzetű gyermeknek. Ennek része a sportolás is.A soproni gyermekotthon kis lakói már a nyári, balatonfüredi futóversenyen is megmérették magukat, a legjobb futók pedig most Budapesten álltak rajthoz.A futóversenyt az ország egyik legkülönlegesebb sporteseményévé tette, hogy a legszokatlanabb időpontban, éjszaka rendezték meg Budapesten. A futam a korábbi évekhez képest most még változatosabb útvonalon haladt: a Várkert Bazárból indulva végigvezette a futókat a budai rakpart legszebb részein, hogy aztán a Budai várat érintve, egy jóleső körrel térhessenek vissza a kiindulási ponthoz.A fiúk számára nem volt ismeretlen a kihívás, hiszen a kosárlabda és a foci mellett többek között rendszeresen futnak is. Részben ezért gondolta úgy Generali a Biztonságért Alapítvány, hogy a futóverseny résztvevőinek terveit különdíjjal és pénzjutalommal támogatja.