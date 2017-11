Közösségi térré változott a szolgáltató-központ Sopronban

Fodor Tamás polgármester pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, a beruházás keretében teljesen megszépült a környék. Lépcsőépítéssel, padfelújításokkal, térburkolattal, az árkádok kifestésével, valamint az ivókút és a vízlépcső teljes körű korszerűsítésével a lakótelep kellemes színfoltjává vált. Új növényeket is telepítettek, az orvosi rendelő előtt húsz lombhullató fát ültettek, a Teleki utca járdájánál virágágyásokat hoztak létre. A környék rendjének további biztosítása érdekében a rendőrségre bekötött térfigyelő kamerarendszert is kiépítettek.



Tóth Éva, a körzet önkormányzati képviselője hozzátette: a mintegy hatvanhárommillió forintos felújítás kizárólag önkormányzati forrásból valósult meg. Az átrium ideális körülményeket teremt arra, hogy ne csak átjáróként funkcionáljon, hanem alkalmi közösségi rendezvények – adventi kiskoncertek és ehhez hasonló programok – otthonává is váljon.