Közmeghallgatás Sopronban: mindenki várja az M85-ös gyorsforgalmit, a csúszásról is szó volt

Három órán keresztül tartott a soproni képviselő-testület által meghirdetett közmeghallgatás. A témák között az M85-ös gyorsforgalmi út megvalósításának csúszása is szerepelt.



Az Erzsébet utcai volt zeneiskola épületének, a Deák téri múzeumnak otthont adó villa, illetve a Zichy-palota hasznosításának előkészítése folyamatban van – hangzott el a hétfői közmeghallgatáson, ahol tavalyi témákkal kapcsolatos fejleményekről számolt be dr. Kovács Gábor aljegyző. Ezzel kapcsolatos felvetés volt, hogy a műemléki felújítások tervezett részleteit tegyék láthatóvá, mert így megelőzhetővé válnának az utólagos kifogások. Fodor Tamás polgármester kifejtette, a városvezetés mindig is konzultációban gondolkodott, hogy legyen idő az esetleges korrigálásra. Ugyanakkor a műemléki beavatkozásokat szigorú előírások szabályozzák.



Az előzőleg írásban, valamint a városházán élőben feltett kérdések témái között az M85-ös gyorsforgalmi út megvalósításának csúszása is szerepelt. A felszólalók emlékeztették a városvezetést, hogy az eredeti átadás 2018. március 15-én lett volna. A polgármester szerint ez az időpont egy olyan „léc" volt, amelyet legfelső szinten határoztak meg iránymutatásul. A sokrétű és bonyolult feladatokkal járó beruházás viszont nemrég új lendületet kapott.



Mindent megtesznek azért, hogy az élhetőbb és szebb, korszerűbb város feltételeit megteremtsék.



A vasúttal kapcsolatban két felvetés is elhangzott. Az egyik szerint a Kossuth utca és a Bánfalvi út reggeli csúcsforgalmát megállítják a vonatok, ezért a kritikus reggeli órákban ne menjenek a szerelvények. Várható-e, hogy a GYSEV-pályaudvaron lévő, a peronokhoz vezető aluljárót meghosszabbítják, hogy az állomás a Lőverek felől is megközelíthetővé váljon? – hangzott a másik kérdés. Az önkormányzat felveszi a kapcsolatot a vasúttársasággal a lehetséges megoldások érdekében – volt a válasz.



Mindezeken túl az utak állapota, a parkolóhelyek minimális száma, a közvilágítás elégtelensége, a VOLT Fesztivál környékének „járdahelyzete", a zöldhulladékok és a szemétégetés is foglalkoztatta a fórum résztvevőit. A járdán való biciklizés okozta gondok apropóján vetődött fel a kérdés: készül-e bármilyen kampány, amely a közlekedési kultúrát emelné? A közmeghallgatáson Fodor Tamás polgármester, továbbá a városháza és a járási hivatal szakértői, az önkormányzati cégek vezetői és más meghívott cégvezetők válaszoltak. Mindent megtesznek azért, hogy az élhetőbb és szebb, korszerűbb város feltételeit megteremtsék – hangsúlyozták a válaszadók.