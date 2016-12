Közmeghallgatás Sopronban - Zavarja a lakókat a kocsma, felújítják az M85-ös gyorsforgalmi bevezetőt

Jelentős érdeklődés mellett tartották meg a soproni városházán az idei közmeghallgatást. Kovács Gábor aljegyző elsőként a 2015-ben beérkezett javaslatok, felvetések megoldására tett intézkedéseket ismertette. Ezt követték az írásban, de már idén feltett kérdések. Az Előkapu 11. szám alatti lakosok nevében egy panaszos kifogásolta, hogy novemberben váratlanul, minden egyeztetés nélkül kocsma nyílt ott.Zavarta, irritálta az arra járókat, Most, télen a csukott ablaknál is kihallatszik a zaj, mi lesz velünk télen? Nem szabad, hogy ez a hely tönkre tegye városunk jó hírnevét˝ - szólt a kifogásuk, amelyre Fodor Tamás reagált.A polgármester kifejtette, a szóban lévő ingatlanban korábban is működött egy vállalkozás, igaz annak más volt vendégköre. 2009-ben, az uniós elveknek megfelelően jelentős liberalizációra került sor, ennek értelmében, ha valaki vendéglátóhelyet nyitna, akkor előtte nem kell értesíteni a szomszédokat. A hatóságnak nincs arra lehetősége, hogy figyelembe vegye a lakók érdekeit, a nyitva tartás idejét, a betérő vendégek körét. A jegyző kizárólag az éjszakai nyitva tartást korlátozhatja. A helyet korábban többször is ellenőrizték, s erre a jövőben is kiemelt figyelmet fordítanak. A társ szakhatóságokat is kérték, hogy vizsgálódjanak. Az alapvető jogot biztosa megállapította, a mostani szabályozás a vállalkozáshoz való jogot biztosítja, ellentétben az egészséges életmódhoz való joggal.A polgármester végezetül megjegyezte: a város országgyűlési képviselőjének közbenjárását kérik, hogy kezdeményezze a törvény megváltoztatását.˝Az önkormányzat kérte, sötétítsük el a kirakatot, hogy kívülről ne lehessen belátni. Ezt megtettük. Percre pontosan nyitunk és zárunk. A zenegép hangerejét is bemérettük, szintje nem lépte túl az engedélyben foglaltat, nyáron azonban fél hangerővel szól majd a gép.˝A tulajdonos elmondta: a lakógyűlésre is szerettek volna elmenni, de oda nem engedték be őket. Pedig már ott is közölhették volna, hogy a falakon lévő vizeletnyomok nem embertől, hanem a kutyáktól származnak. A földtől húsz centiméterig volt ennek látható jele... Az bejárattól nem öt, hanem tizenkilenc méterre alakították ki a dohányzásra kijelölt helyet. Azt pedig nem valós, hogy kerékpárt támasztanak a falnak. "Jártam arra, s láttam, hogy egyvalaki volt, a szórólap kihordó" - mondta.- zárta a felszólalását.Fodor Tamás hozzáfűzte, a véleményeket meghallgatva kell kompromisszumra jutni. Az azonban biztos, hogy ahol ez az üzlet működik, turisztikailag frekventált terület; itt van a Tűztorony bejárata. Ennek megfelelően kell kialakítani a vendégkört is.A közmeghallgatás rögtönzött, problémamegoldó helyszínné is változott, ugyanis kicsit később a lakók nevében újabb felszólalást halhattunk. ˝Kompromisszumkészség? Miben kell kompromisszumot kötni? Ők, jöttek át a házunkba, köszönés nélkül. Mindenki láthatja, hogy a kerékpárokat igenis nekitámasztják a felújított falnak. Ebben az épületben nem szabadna egy ilyen vendéglátóegységnek működnie. A korábbi kávézó színvonala más volt. S a hangerő. Igen, ha bemérik, lehetséges, hogy megfelelő, de azt másnap fel is erősíthetik. A betérők is nagy ricsajt csapnak˝ - hallhattuk.A polgármester zárszóként elmondta, nem ennek a fórumnak a feladata ezen probléma megoldása. Ha észrevételük van a lakóknak, például a nagy zaj miatt, akkor tegyenek bejelentést. S ha mindez megalapozott, akkor eljárás indul az ügyben. Egyúttal arra kérte az üzemeltetőt, hogy olyan vendégkört tűrjenek meg, akik alkalmasak az egymás mellett élésre.. Az út széle letöredezett, a padka megsüllyedt, az úttest is kátyús, rossz állapotban van. Ugyanez a helyzet a járdával is. A forgalom egyre csak nő, s rendszeresen óriási dugók alakulnak ki. Gyalogosként nehéz átjutni a túloldalra.A válaszban megtudhattuk, a városvezetés is tud a problémára. Az út teljes felújítása mellett, rendbe teszik a járdát is, valamint parkolókat és kerékpárutat is kialakítanak.A csapadékvizet pedig zárt rendszerben vezetik majd. Fodor Tamás kiemelte, fontos feladat lesz ennek a megvalósítása, ugyanis az M85-ös gyorsforgalmi út elkészültével, itt is lesz egy lehajtó, s erre lehet majd a leggyorsabban bejutni a város központjába.A csúszás fő oka az volt, hogy olyan mennyiségű baktériumot találtak az érintett szakaszon, hogy az azt fertőtleníteni kellett. Amire végeztek, már beköszöntött a rossz idő, s emiatt nem engedélyezték a folytatást. Sebesség és súlykorlátozó táblákat is kitesznek majd az utcába.- Nehéz megválaszolni a kérdést - szólt a polgármester. - A hivatalos adatok szerint az állandó és ideiglenes lakók száma hatvannégyezer- ennél azonban lényegesen többen élnek a városban. Egyes becslések szerint 10-20 ezer fővel is. Bár ez utóbbi adat talán kicsit túlzó. Megoldandó feladat lesz, hogy miként lehet láthatóvá tenni őket. Egy év múlva többet tudhatunk.A polgármester megköszönte a felajánlást, s egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy a "festmények" illeszkednie kell a felújított Várkerülethez.A válasz: ezen utca is szerepel a jövő évi útfelújítási csomagban. A vízmű pedig elvégzi az út alatti közmű cseréjét.A város műemlékeinek állapota közismert, a múzeumok, belvárosi villák felújítására sor kerül-e? Van-e lehetőség arra, hogy a Deák teret fokozatosan visszaállítsák, úgy hogy elérje a régi formáját?A válasz: a műemléki épületek felújítására nincs uniós forrás. A fejlesztések között szerepel egy múzeumi negyed kialakítása, ugyanis turisztikai célokra van pályázati lehetőség. A Modern Városok program keretében kerülhet sor a például a homlokzat felújítására.A Deák tér estében valóban letelt az ötéves fenntartási időszak; a korábbi teret azonban nem lehet visszahozni.A válasz röviden azt tartalmazta, hogy az országban az 1000 lakosra jutó autók száma Sopronban a legmagasabb, a lista második helyezettje Érd, s egy nagy zuhanást következik a többi település. Élet halál kérdése tehát a parkolás Sopronban.. Ahol korábban laktak, azt a lakást eladták, onnan ki kell költözniük. Most tanácstalanok. Utánanéznek, mint lehet tenni - szólt a polgármester.S egy fákkal kapcsolatos kifogás: a Patak utcában található kettő darab amerikai nyárfa. S ezek tavaszi virágzása nagy gondot okoz. Az ott lakók már azzal is megelégednének, ha visszametszenék az ágakat.Megnézik, mit lehet tenni. A városban egyébként már egy évtizede zajlik a fák cseréje.A napirendi pontok között szerepel a tavalyi közmeghallgatáson elhangzott közérdekű javaslatok megvalósítása érdekében tett intézkedések ismertetése.Ezt követően az előzetesen írásban feltett kérdésekről, javaslatokról lesz szó. Végezetül pedig a megjelentek szóban is elmondhatják a felvetéseiket, hozzászólásaikat.