Közgyűlés Sopronban: módosították a költségvetést

Az önkormányzat kulturális és oktatási, valamint városfejlesztési bizottsága új, nem képviselői és ellenzéki tagjairól a közgyűlés titkos szavazással határozott. Fotó: Magasi

A napirendi pontok tárgyalását megelőzően tette le önkormányzati épviselői esküjét Jakál Adrienn , a Párbeszéd soproni vezetője, akit Vörös Viktor (Új Kezdet) lemondását övetően jelölt épviselőnek az MSZP és a Párbeszéd szövetsége a fideszes többségű özgyűlésbe. A szocialista pártból a városházán Póczik Roland és dr. Tóth Zsolt is esküt tett: egyikü a kulturális, másikuk a városfejlesztési bizottságba került, nem önkormányzati épviselő tagként. Fodor Tamás polgármester vezette özgyűlés fontos témában határozott, amikor módosította a özterületek használatáról szóló 2006-os rendeletét. Eddig csak a város frekventált területein – például a Fő téren, a Deá téren vagy a Várkerületen – nem volt szabad hajléktalan-életvitelt folytatni. Ezúttal arról döntöttek a épviselő , hogy től ezt a tilalmat kiterjesztik az egész város özterületeire. A lépéssel arra ösztönzik az érintetteket, hogy vegyé igénybe az éjjeli menedékhelyeket saját érdekükben és a özegészségügy védelmében. A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.A testület özterületek elnevezéséről is határozott. Az Erdburger-dűlő mögötti rész a Tramini utca; a Mélyút örnyé a Mandula utca; a Balfhoz özeli ülterület a őhalom utca; a brennbergbányai Márta sor örnyé a Wiedner öz; s Brennbergbányán a templom előtti rész a Szent Borbála tér nevet kapta.Módosítottá Sopron 2018-as öltségvetési rendeletét is, például szociális ágazati összevont pótlé címén több mint 43 millió forinttal bővült az önkormányzati intézmények, valamint a Sopron és örnyé Család- és Gyermekjóléti Ellátás Intézete kiadási előirányzata. Plusztámogatásban részesül – többek özött – a Széchenyi István Városi önyvtár, a Soproni Múzeum és a helyi szimfonikus zenekar is.A tavaly igénybe vett támogatások felülvizsgálatának eredményeképpen a soproni önkormányzatot további 16,8 millió forint illette meg. A öltségvetési intézmények előirányzatát is összesen özel 80 millió forinttal növelté . Az önkormányzati felújítások keretét is több mint 82 millióval emelté . Ezen túlmenően bővül a hivatali apparátus: új özterület-felügyelő állnak munkába.A épviselő Sopron településszerkezeti tervet és a helyi építési szabályzat módosítását is elfogadtá annak érdekében, hogy a város leendő M85-ös keleti csomópont lehajtója özelében megépülhessen az új Innovációs özpont.