Közgyűlés Sopronban: januártól változás a parkolásban

A rendeletmódosítás szerint január 1-jétől csak a gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozások szerezhetnek kizárólagos parkolóhelyre jogosultságot. Fotóillusztráció

A soproni közgyűlés csütörtök esti rendkívüli ülésén a Soros-tervvel kapcsolatosan tiltakozó állásfoglalást szavazott meg. A voksolási procedúrára az összesen hat ellenzéki képviselőből mindössze egy maradt a városháza dísztermében. Az ő „igen"-jével viszont egyhangú eredmény született: a határozati javaslat szerint a közgyűlés elutasítja, hogy Sopronban a Soros-terv ideológiáján bevándorlást szervező irodák, migránstáborok jöjjenek létre. Fodor Tamás polgármester és Simon István alpolgármester előterjesztőkként hangsúlyozták: Sopron büszke a polgári hagyományokra, s feladatuknak érzik az értékek megőrzését.Ilyen értékként tekintenek a széles civil közösségre, s nem szeretnék, ha a város életébe külföldi nagytőke által működtetett, spekulációs céllal életre hívott, álcivil szerveződés furakodna be. Sopron, mint a Megyei Jogú Városok Szövetségének tagja, egyetért a szövetség elnökének aggodalmaival és csatlakozik a bevándorlást ellenző városokhoz; nem támogatja sem a bevándorlásszervező irodák létrejöttét, sem a felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását. – Mindenki előtt nyitva az országhatár, tessék repülőn vagy vasúton, közúton érkezni. Aki jönni akar hozzánk, minden további nélkül megteheti azt a szükséges úti okmányokkal. De a terrorizmus veszélye miatt sem engedhetjük meg, hogy minden ismeretlent csak úgy befogadjon az ország – mondta a szavazás előtt Csiszár Ákos (Fidesz–KDNP).

Az ezt megelőző „rendes" közgyűlésen egyebek mellett a parkolásról is szó esett. A testület szabályozta a fizetőparkolási övezetekben a kizárólagos parkolóhelyek létesítésének feltételeit. A növekvő mértékű parkolási igényre tekintettel „nyomós közérdeknek" tekinthető, hogy a kizárólagos parkolóhely létesítésére a továbbiakban magánszemélyek nem, csak gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók legyenek jogosultak. A rendeletmódosítás január elsején lép életbe.Újabb fontos előrelépés történt az M85-ös gyorsforgalmi út beruházásának előkészítésében. A képviselők megszavazták Sopron településszerkezeti, valamint szabályozási tervének, illetve a helyi építési szabályzatnak a módosítását annak érdekében, hogy az M85-ös út nyomvonala illeszkedhessen a településrendezési tervekhez. A közgyűlés a délkeleti ipari park fejlesztési programjával, a leendő inkubátorházzal kapcsolatban azt az indítványt is elfogadta, hogy konzorciumi megállapodás jöjjön létre a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel körforgalmi csomópont – és az ahhoz kapcsolódó utak – építése céljából.A képviselő-testület – többek között – döntött az önkormányzat folyószámla-hitelkerete szerződésének meghosszabbításáról; az építményadó „reklámhordozó" felületekre való kiterjesztéséről és a Központi Bányászati Múzeumnak a Soproni Múzeumba való integrálásáról is. Jó hír a szülőknek, hogy a nevelési-oktatási intézményekben a gyermekétkeztetés térítési díjai 2018-ban nem változnak.