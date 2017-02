Közgyűlés Sopronban csütörtökön - Közterületek kapnak új nevet

A brennbergbányai Borbála-telepen három utca kap nevet, a Virágvölgyben pedig a Gubóvirág utca meghosszabbításának elnevezéséről szavaznak a képviselők.



A nap folyamán húsz napirendi pontot tárgyalnak meg a városatyák. Többek között előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról és a szabályzat módosításáról döntenek. A jogszabályi változások miatt módosítja az idegenforgalmi adóról szóló rendeletét is az önkormányzat. Ezt követően öt téma is zárt ülésen kerül a képviselők elé. Ezek közé tartozik a Fenyő téri iskola előtti autóbuszöblök állami tulajdonba adása, a Győri úti ingatlanok pályázatának elbírálása, valamint a fertőrákosi Golgota településrészen található ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezése.



Az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztése is téma lesz, vélhetően megszavazzák a képviselők, hogy az SC Sopron kapja meg határozott időre az üzemeltetés jogát. Az önkormányzat tulajdonában lévő sportingatlan ugyanis 251 millió forintos kormányzati támogatásban részesült, aminek feltétele, hogy a sportegyesület legyen a pálya üzemeltetője.



A képviselő-testület elé kerül a város 2017. évi költségvetési rendeletének tervezete is. Szavaznak a Soproni Egyetemmel kötendő megállapodásról: játszótéri eszközök tervezésére, gyártására, minősítésére és telepítésére tett ajánlatot az egyetem Simonyi-kara a város felé.



Pályázatok benyújtásáról is döntenek, a Nemzeti Kulturális Alap forrásaiból a Széchenyi-palota belső oldali függőfolyosóinak felújítását, a sopronbánfalvi kolostorhegyi lépcső restaurálásának folytatását és a polgármesteri hivatal tetőszerkezetének javítását tervezik elvégezni.