Közgyűlés Sopronban: átrajzolják a Fertő parti vízitelepet, rá sem ismerünk majd

A Fertő parti vízitelep, a kikötő olyan nagyszabású átalakításon, fejlesztésen megy át, hogy néhány év múlva rá sem ismerünk majd.

A bűncselekmények száma csökkent, beszédes példa, hogy a lakásbetörések száma például 45-ről tizenkettőre. Rablás hat volt, ez is kevés más városokhoz képest, még ha a sértetteket ez nem is vigasztalhatja. Negyvenöt térfigyelő kamera van a kapitányság rendszerére kötve, közülük három rendszámfelismerő – sorolta a tavalyi adatokat Szabó Jenő, Sopron rendőrkapitánya, aki mint minden tavasszal, ezúttal is beszámolt munkájukról a közgyűlésnek. A tegnapi ülésen elhangzott még, hogy gond a drog, ez ellen minden eszközt bevetnek, a korábbi évek prostitúciós gócait ugyanakkor felszámolták. A sérüléses balesetek száma is jelentősen csökkent, úgyhogy folytatják is a nagy ellenőrzéseket, az ittasságot kiszűrő akciókat. A közlekedés nagy kihívás, motoros rendőrökre is szükség lenne.A beszámolót követően jöhettek a köszönetek, ezzel minden frakció élt, kifejezve, mennyire elégedettek a rendőrséggel. Fodor Tamás polgármester is összegezte, mi a fontos. Sorrendben a kábítószerhasználat csökkentése, a közlekedés biztonságának fokozása, a lakásbetörések és a prostitúció további visszaszorítása. Elhangzott az is, a soproniak történelmi okok miatt érzékenyebben a közbiztonságra, mint más városlakók... Egyhangúan elfogadták a rendőrségi beszámolót.Sopron a Hermann Alice Óvodával pályázik a Nemzeti Ovi-Sport Programban egy hatszor tizenkét méteres műfüves pályára, hozzá kapcsolódó eszközökre és pedagógiai programra. Az óvodák a következő tanévtől is felvehetnek több gyereket, ha a csoportlétszámok húsz százaléknál többel nem haladják meg a törvényi maximumot. Ez a gyakorlatban harminc kisgyereket jelent csoportonként.Csak technikai jellegű döntés miatt került a testület elé a tankerület vagyonkezelési szerződése, de Vörös Viktor, immár mint az Új kezdet tagja, fontosnak tartotta kifejezni felháborodását, amiért az önkormányzat szó nélkül átadta iskoláit az államnak. Rendre is utasították: nem erről szól a napirend...Az önkormányzat a református egyházzal közösen pályázik bölcsődei ellátás fejlesztésére – döntött erről is a közgyűlés, majd az önkormányzati tulajdonú társaságok üzleti terveit és beszámolóit fogadták el, kérdés és hozzászólás nélkül.

A Fertői Vízitelep településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat készítése kapcsán egy sor hatóság jóváhagyását és az érintett civilek, szolgáltatók véleményét gyűjtötte egybe a hivatal, illetve a főépítész. Gyakorlatilag technikai változtatásokra volt csak szükség, ezeket megtették, a közgyűlést pedig tájékoztatták. Az összefoglalóból kiderült, néhány év múlva rá sem ismerünk a fertőrákosi öbölre.A szervezeti és működési szabályzat módosítása kapcsán a politika természetéről osztotta meg gondolatait Biczi László (MSZP), úgy érezve, az ellenzék mozgásterét szűkítik a változások. Dehogy! – mondták erre a kormánypártiak. Több más mellett az illő öltözéket és a bizottsági üléseken való részvétel szigorítását írták bele a szabályzatba. Aki kétszer hiányzik, nem kapja meg a tiszteletdíját. Mágel Ágost (Fidesz) azt is megmondta, kire írták a módosítást: Szalai László (DK) három éve nem volt bizottsági ülésen.