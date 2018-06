Közgyűlés Sopronban - függetlenként folytatja két volt jobbikos képviselő, kitüntetés az atyáknak

Kálmán Imre a csütörtöki közgyűlésen meg is kapta, Henczel Szabolcs később veszi át a Sopronért Emlékérmét. Az atyák Sopronban végzett munkájukért, hálából részesültek a közgyűlés által megszavazott elismerésben. Mint ismert, a két plébános új feladatokat kapott a megyéspüspöktől.



A közgyűlés elején Gőbl Gábor bejelentette, a Jobbik soproni alapszervezete megszűnt, miután az összes tag kilépett a pártból. A párt két képviselője – Gőbl Gábor mellett dr. Bendes Zoltán – a jövőben függetlenként vesznek részt a testület munkájában. Harmadik multifunkcionális, műfüves pálya is épülhet, ha az önkormányzat elnyeri az erre kiírt pályázatot. Ezúttal a Bánfalvi Óvoda gazdagodik. A Központi Gyerekkonyhát is felújítják, amennyiben Sopron elnyeri a kért, legfeljebb negyven millió forintos támogatást.



Végre van jelentkező az Előkapu 5. szám alatti önkormányzati üzletre, a lakók azonban nyílt levelet küldtek a városvezetésnek, kérve, ne olyan üzleti tevékenységet engedélyezzenek, ami a társasház lakóinak életminőségét ronthatja. "Nem fiskális" célok vezették a közgyűlést akkor, amikor meghirdette az üzlethelyiséget – hangsúlyozta dr. Sárvári Szabolcs jegyző. A pályázat célja éppen az volt, hogy a véleményezésre felkért bizottság minden szempontot mérlegelve – városképi, gazdasági és szociális oldalról is megközelítve az ajánlatokat – a legjobb döntést segítse elő. Gőbl Gábor szóvá tette: 38 hónapja üres az üzlet, ami jelentős bevételkiesés, ráadásul az előző bérlő kétszer ennyit fizetett.



Biczi László pedig azt nem értette, miért az alacsonyabb bérleti díjat ajánlja elfogadásra a bizottság, amikor mindkét pályázó hasonló profilú üzletben gondolkodik. "Csak nem az az ok, hogy a vesztesnek kihozott vállalkozó az MSZP külsős bizottsági tagja?" – kérdezte. Mágel Ágost válaszából az derült ki, hogy a tevékenység döntött. Simon István alpolgármester is ezt erősítette meg és a bizottsággal egyetértésben a Münüxi Kft.-t támogatta. Őket szavazta meg a többség is, a fiatal vállalkozás nyáron fagyit, télen forralt bort és levest kínál majd az Előkapuban.



Komornoki Lászlót választotta meg a közgyűlés a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány kuratóriumi elnökének, Hillebrandt Imrét pedig felügyelőbizottsági tagjának. A korábbi vezetés lemondott.